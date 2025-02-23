Програмне забезпечення атрибуції - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

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Компанії використовують програмне забезпечення маркетингової атрибуції, щоб аналізувати, як різноманітні дії, події або точки дотику в процесі пошуку потенційних клієнтів і продажів впливають на загальний успіх їхніх маркетингових і продажних зусиль. Оскільки закритий продаж зазвичай є результатом складної взаємодії багатьох факторів, що відбуваються в дещо непередбачуваній послідовності, визначення ключових факторів успіху може бути складним завданням. Програмне забезпечення маркетингової атрибуції відіграє вирішальну роль у визначенні цінності кожного фактора, який міг вплинути на успіх продажу, на основі його впливу на клієнта або перспективу під час взаємодії з компанією. Діючи як центральний центр, це програмне забезпечення об’єднує дані з різних маркетингових і програмних інструментів, бездоганно інтегруючись із рішеннями, що використовуються відділами продажів, маркетингу чи зв’язків із громадськістю, такими як CRM, автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою, відстеження електронної пошти, формування попиту та продажі засоби аналітики.
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Wizaly
wizaly.com
Оптимізуйте рентабельність інвестицій вашого маркетингового комплексу на основі нашого 100% керованого даними перегляду ефективності ваших маркетингових каналів. Розкрийте силу маркетингової аналітики на Wizaly.com: оптимізуйте свої маркетингові кампанії, максимізуйте рентабельність інвестицій і зрозумійте шлях клієнта. Відкрийте для себе корисну інформацію та стратегії на основі даних, які допоможуть розвивати ваш бізнес. Почніть свій шлях до маркетингового успіху вже сьогодні!
TrafficGuard
trafficguard.ai
З TrafficGuard вам більше ніколи не доведеться турбуватися про те, що забруднений трафік зруйнує вашу кампанію. Наша передова технологія ML/AI відфільтровує дурний і складний шахрайський трафік у режимі реального часу, гарантуючи, що ваші витрати на рекламу спрямовуються на реальні високоякісні кліки та конверсії. Це означає покращення результатів кампанії та вищу рентабельність витрат на рекламу (ROAS). Потужне рішення гарантує збереження кожного пенні ваших витрат на рекламу, тож ви можете спокійно зосередитися на досягненні своїх маркетингових цілей. Нехай TrafficGuard позбавить вас від занепокоєння щодо захисту від рекламного шахрайства та допоможе вам захистити ваші.. - Пошукові кампанії Google (PPC) - Кампанії Mobile UA - Партнерські витрати - Соціальні мережі Але ми не зупиняємося лише на технологіях – наше експертне керування кампаніями та Обслуговування клієнтів світового класу гарантує, що у вас є партнер, на якого ви можете покластися, вирішуючи всі ваші потреби щодо захисту від рекламного шахрайства.
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, щоб ваші ідеї були чіткішими. Звичайно, ми робимо атрибуцію, оцінку залученості, аналітику послідовності тощо. Але справжній подарунок, який ми даємо лідерам доходів, — це здатність виявляти проблеми та тенденції раніше, ніж це зробить хтось інший.
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox дає змогу маркетологам від запуску до масштабування, допомагаючи їм легко побачити та оцінити ефективність каналу. Ми створили нашу платформу для розумних маркетологів, щоб допомогти їм витрачати, аналізувати, масштабувати, тестувати та рекламувати розумніше. Rockerbox допоможе вам краще оптимізувати канали та припинити витрачати гроші на канали, які не працюють. Ми усуваємо розчарування від створення чистих, практичних даних, даючи вам змогу досягати своїх цілей без потреби в додаткових технічних ресурсах. Жодна методологія не є ідеальною, тому Rockerbox використовує декілька. Ми використовуємо атрибуцію на основі правил, мультитач атрибуцію, гало-аналіз, геоліфт, внутрішньоканальне тестування, інкрементальність і моделювання медіа-міксу, щоб надати вам найбільш повне й точне уявлення про шлях вашого клієнта.
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx — це платформа SaaS, яка допомагає брендам і агентствам зрозуміти ефективність маркетингових бюджетів і маркетингових кампаній. Унікальною особливістю системи є LeadsRx Universal Conversion Tracking Pixel™ і вбудовані технології графа ідентифікації. Завдяки цьому ми отримуємо доступ до системи за кілька днів, а не за місяці, карти шляху клієнта, які об’єднують подорожі на різних пристроях і веб-переглядачах, і звіти про рентабельність витрат на рекламу (ROAS), які охоплюють найширший спектр маркетингових каналів, включаючи цифрове телебачення, радіо, телебачення, подкасти, OTT. , і багато іншого. Наша місія полягає в тому, щоб озброїти сміливих маркетологів знаннями, технологіями та впевненістю, необхідними для поглиблення стосунків із клієнтами та стимулювання маркетингової ефективності. Це дозволяє брендам розвивати свій бізнес, ставлячи клієнта в центр усього, що вони роблять. Команди, які використовують LeadsRx, зменшують витрати на рекламу, оптимізують клієнтський шлях і приймають рішення на основі даних, які витримують випробування часом.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — це платформа оцінки відвідувачів веб-сайту та вхідних потенційних клієнтів, яка забезпечує конфіденційність і передбачає ймовірність покупки та майбутній дохід для кожного відвідувача веб-сайту та перетворює ці прогнози на: - рекламну аудиторію та синтетичні конверсії (сигнали оптимізації інтелектуального призначення ставок), які максимізують дохід ( а не залучення потенційних клієнтів) і усунення марних маркетингових витрат, - Миттєве уявлення про фактичну якість трафіку, створеного різними каналами, аудиторією та рекламою оголошення, - Оцінки потенційних клієнтів і потенційних клієнтів, які допомагають командам продажів створювати більше конвеєрів і укладати більше угод.
Measured
measured.com
AdExchanger визнала технологією вимірювання/аналітики №1 і Digiday нагородила найкращим інструментом атрибуції. Measured допомагає брендам розвиватися, вимірюючи внесок медіа в бажані результати ефективності. Завдяки прозорому експериментальному підходу, який постійно навчається, Measured надає маркетологам постійну корисну інформацію для підвищення ефективності та масштабування медіа для максимального зростання. Експерименти проводяться за допомогою сховища маркетингових даних Measured, яке відповідає принципам конфіденційності. Отримайте маркетингову ефективність до 30%. Завдяки вимірюванню інкрементальності.
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics — це повне готове рішення для маркетингової аналітики. Відстеження конверсій, маркетингове віднесення, аналітика послідовності бездоганно інтегровані без кодування чи складного налаштування.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: рекламна хмара E-com пропонує повний спектр рішень, які допомагають рекламодавцям Meta оптимізувати всі сфери своєї реклами, включаючи відстеження Facebook, автоматизацію, націлювання, креативи та керування рекламою.
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному часі, органічні рекламні згадки). Veritone Attribute використовує дані з трансльованих оголошень і співвідносить їх з аналітикою веб-сайтів рекламодавців. За допомогою Attribute медіа-мовники можуть продемонструвати свою цифрову цінність для трансляційних кампаній, що призведе до підвищення задоволеності рекламодавців і збільшення прибутку. Швидка статистика — збирайте та переглядайте детальні надійні дані про кампанії майже в режимі реального часу. Гнучке налаштування — налаштовується для кожного клієнта, рекламодавця та кампанії. Висока наочність — інформаційна панель забезпечує просту візуалізацію даних атрибуції, якими можна ділитися. Дізнайтесь більше на https://www.veritone. com/applications/attribute.
Tracify
tracify.ai
Tracify — це спеціалізоване програмне забезпечення для компаній електронної комерції для відстеження та атрибуції всіх ваших маркетингових дій (багатоканальне). Використовуючи революційну технологію відстеження, можна відстежувати користувачів без моделювання або Google Analytics – на 100% відповідає GDPR. Tracify пропонує різноманітні детальні інформаційні панелі, які надають різну інформацію про ефективність кожного каналу (Meta, TikTok, Google, Native, Mail, Influencer), а також цілісно об’єднують усі ці канали та прозоро представляють шлях клієнта.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики та моделями даних, які забезпечують точнішу, стабільнішу та ефективнішу інформацію для бізнесу. За допомогою ChannelMix ви отримаєте повну видимість і контроль над маркетинговими витратами, цілями, рентабельністю інвестицій тощо – без необхідності вчитися створювати запити чи кодувати. - Для ChannelMix не потрібні знання SQL або програмування — наша команда керує та відновлює підключення до даних за вас. Клієнти помітили зменшення часу на підготовку даних для аналізу за допомогою ChannelMix до 90%. - Усі дані зберігаються в спеціальному сховищі даних (Amazon Redshift, Google BigQuery), яким за вас керує команда ChannelMix. Ми знімаємо тягар керування даними з вашої команди. - ChannelMix інтегрується з інструментом BI або візуалізації на ваш вибір: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin тощо. За допомогою наших інформаційних панелей для швидкого запуску ви можете створити та запустити рішення для звітності менш ніж за 3 дні. - Платформа на 100% підтримується командою зі США. Клієнти отримують підтримку з керування обліковим записом і дані з відповіддю в той же день.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізнес, прогнозувати результати будь-якого бюджетного сценарію та постійно досягати своїх ключових показників ефективності шляхом оптимізації розподілу бюджету на найефективніші канали. У сучасному гнучкому маркетинговому ландшафті маркетологи B2B стикаються з дедалі складнішими проблемами, оскільки вони намагаються зробити свій маркетинг більш передбачуваним, вимірним і орієнтованим на дохід. InfiniGrow автоматично консолідує та аналізує ваші маркетингові, продажі та фінансові дані в реальному часі, щоб виявити точний вплив вашої діяльності на бізнес, а також забезпечує чітку видимість і рекомендації на основі ШІ для кращого розподілу вашого бюджету, щоб ви могли постійно досягати своїх KPI.
NestAds
nestscale.com
Відстеження реклами та маркетингове зазначення. Створено виключно для продавців Shopify. NestAds дає змогу аналізувати точні дані ваших рекламних кампаній і виявляти статистику шляху клієнта. Впевнено приймав рішення на основі даних для максимізації рентабельності інвестицій у рекламу та сприяння розвитку бізнесу.
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спростити свій стек RevTech, швидше реагувати на зміни на вашому ринку та розширювати операції для досягнення ваших цілей доходу. Команди RevOps таких лідерів галузі, як UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler і Okta, покладаються на Openprise, щоб отримати ефективний і передбачуваний дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.openprisetech.com.
Cometly
cometly.com
Cometly – це хмарна платформа атрибуції, яка дозволяє компаніям отримувати точнішу атрибуцію для своїх рекламних кампаній і приймати розумніші рішення щодо оптимізації реклами на основі точних даних.
Fospha
fospha.com
Fospha — це провідне в галузі рішення, яке забезпечує прибуткове зростання електронної комерції. Погане маркетингове вимірювання становить проблему на суму 589 мільярдів доларів, причому 60% доходу помилково приписують погано підібрані платформи, такі як GA та менеджери реклами каналів. З Fospha витрачання вашого дорогоцінного бюджету на неправильну рекламу залишилося в минулому. Fospha вимірює все – кліки та покази по всій маркетинговій послідовності – за допомогою однієї суперточної моделі. Маркетологи, які використовують Fospha, точно знають, яка реклама дійсно працює. Бренди, які використовують Fospha, забезпечують швидке прибуткове зростання. Зробіть помилкові дані вчорашньою проблемою та запустіть Fospha лише за 15 хвилин.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — це пакет аналітики, атрибуції та оптимізації для електронної комерції. Це допомагає маркетологам пришвидшити зростання доходів і збільшити маркетинговий прибуток завдяки інтеграції даних і розумінню мультисенсорних шляхів. Використовуючи моделі атрибуції на основі даних, він дозволяє маркетологам виявляти неефективні кампанії, звертатися до каналів із надмірними інвестиціями та перерозподіляти рекламний бюджет для максимізації рентабельності інвестицій. Наші клієнти зазвичай бачать двозначне зростання рентабельності інвестицій після впровадження нашої власної моделі атрибуції на основі ШІ. Roivenue пропонує безкоштовну пробну версію для кожного, хто створює обліковий запис!
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, хмарна платформа гнучкого маркетингового вимірювання, яка вимірює міжканальну ефективність усіх ваших каналів і реклами – офлайн і онлайн.
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy пропонує повноцінні інструменти атрибуції та аналізу продажів, щоб маркетологи могли бачити справжні результати витрат на свої кампанії. Відкрийте для себе хмару дилерського маркетингу, яку використовують такі сучасні маркетологи, як ви.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптивні шаблони або виберіть один із 100 готових шаблонів. Будьте на крок попереду та використовуйте персоналізацію, динамічний вміст, щоб виділятися у вхідних поштових скриньках клієнтів. Використовуйте наші розширені параметри сегментації, щоб налаштувати вміст і реагувати на поведінку ваших клієнтів. Крім того, розширюйте свою базу даних за допомогою форм реєстрації та рекламних оголошень Facebook. Удосконалюйтеся за допомогою вичерпних звітів. Ми пропонуємо дані про OR, CTR, відмову та відмову від підписки або скарги на спам. Крім того, слідкуйте за коефіцієнтом конверсії, доходом, активністю кожного контакту, картою кліків, відкриттями на комп’ютері та мобільному пристрої, поштовими клієнтами та багатьма іншими корисними статистичними даними. Скористайтеся перевагами нашого простого конструктора автоматизації та дозвольте автоматизації працювати на вас. Використовуйте шаблони найпопулярніших автоматизацій - вітальна серія, знижка на першу покупку, автоматизація дня народження, покинутий кошик, винагорода за покупку, завантаження електронної книги тощо. Отримуйте дані прямо зі свого магазину за допомогою інтеграції – ми пропонуємо Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API тощо. Спробуйте електронну пошту з нашою місячною безкоштовною пробною версією, щоб переконатися самі! Ми зробили надсилання інформаційних бюлетенів і спілкування з вашими клієнтами легкими та доступними лише за кілька кроків. Наша підтримка безкоштовна для всіх користувачів. Ми завжди готові до вас за адресою [email protected] Наші платні плани починаються від 5 євро на місяць.
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для отримання прибутку, яка об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб допомогти їм відстежувати й оптимізувати шлях до покупки, щоб збільшити дохід. Використовуючи комплексну платформу отримання прибутку з глибокою інтеграцією з провідними технологічними платформами, команди з доходів можуть краще пов’язувати свої оплачені медіа-інвестиції безпосередньо з доходом, покращувати цифрову взаємодію та забезпечувати найкращий досвід покупців для збільшення продажів. Завдяки Invoca провідні споживчі бренди, зокрема AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha та Verizon, отримують неймовірні результати на основі незаперечних даних. Invoca залучила 184 мільйони доларів США від провідних венчурних капіталістів, зокрема Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнери з розвитку та Salesforce Ventures. Invoca допомагає компаніям збільшити доходи, відкриваючи нові дані від дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше клієнтів за менші гроші. Завдяки платформі отримання прибутку Invoca компанії досягають неймовірних результатів: * Маркетингові групи, як-от команда Rogers Communications, підвищують якість потенційних клієнтів і знижують витрати на придбання на 82% * Контакт-центри, такі як у MoneySolver, підвищують продуктивність агентів і коефіцієнти конверсії на 100% * Підприємства з кількома локаціями, такі як Renewal by Andersen, збільшують кількість зустрічей, призначених по телефону, майже на 50%
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, міжканальне залучення, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на клієнтів і підвищуйте лояльність клієнтів за допомогою платформи розвитку AdRoll.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи Facebook, Google, Quora, Linkedin і Adroll. Інтеграція конверсії з Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo тощо! Атрибуція на рівні користувача ТА атрибуція на основі облікового запису. Когортні звіти, які показують рентабельність інвестицій у рекламу за каналом за днями, тижнями чи місяцями для отримання корисної інформації. Це система, яку ви шукали.
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кожен у вашій команді може створити ідеальні дані для точного вимірювання кожного елемента маркетингової атрибуції. Кожен клієнт, який відвідує ваше посилання, щоразу отримує потрібну інформацію без непрацюючих посилань. Потрібно змінити посилання після завершення конкурсу або показати сторінку рідною мовою користувача? З BL.INK це легко. Жодна інша програма для скорочення URL-адрес або QR-кодів не інтегрується з наявними інструментами, допомагає уникнути непрацюючих посилань, забезпечує нульовий час простою під час оновлення посилань і має платформу, побудовану на основі того, як працюють корпоративні компанії. Тільки BL.INK. Кому довіряють вимогливі світові бренди з 2008 року.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантність у кожен етап купівлі B2B. Ви отримаєте єдине скло, яке об’єднує кожне джерело інформації та розуміння — і всі продажі та маркетинг — щоб ви раніше виявляли можливості, розумніше їх взаємодіяли та швидше укладали угоди. Створюйте точні аудиторії, використовуючи нашу аналітику облікового запису, дані CRM і MAP, сигнали намірів, технічні дані тощо. Потім скористайтеся додатковими можливостями для більшої точності та контролю: єдина B2B-рекламна платформа, оптимізована для охоплення цілих команд закупівель, збільшення конверсій на веб-сайті за допомогою персоналізації, координації значущої взаємодії з клієнтами у вашій екосистемі та каналах, а також вимірювання того, як діяльність у сфері маркетингу та продажів сприяє конвеєру та прибутку. Продавці можуть навіть використовувати свої CRM-додатки, щоб отримати інтелектуальну статистику щодо контактів і компаній і побачити активність і наміри Demandbase. За допомогою Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ви можете координувати всі дії GTM для купівлі з низьким рівнем тертя.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — це технологічна платформа, розроблена для подолання розриву між фізичною та цифровою сферами, що дозволяє брендам ефективніше спілкуватися зі своїми клієнтами. Полегшуючи збір цінних даних першої сторони, Flowcode дає можливість компаніям вдосконалювати свої маркетингові стратегії та оптимізувати залучення клієнтів. Це інноваційне рішення є особливо актуальним у сучасному цифровому середовищі, де розуміння поведінки споживачів має важливе значення для збільшення кількості конверсій і підтримки лояльності до бренду. Націлений насамперед на бренди, які прагнуть покращити взаємодію з клієнтами, Flowcode обслуговує різноманітні галузі, включаючи роздрібну торгівлю, розваги та гостинність. Його інструменти розроблено для оптимізації воронки конверсії, що дозволяє компаніям точно визначати та відображати інтереси клієнтів. Ця можливість особливо корисна для організацій, які прагнуть створити персоналізований досвід, який резонує з їхньою аудиторією. Використовуючи Flowcode, бренди можуть розблокувати унікальний досвід, який не тільки приваблює клієнтів, але й стимулює повторне залучення. Однією з видатних особливостей Flowcode є його здатність сприяти понад 711 мільйонам взаємодій, демонструючи його ефективність у покращенні досвіду клієнтів на основних майданчиках і заходах. Цей рівень взаємодії демонструє здатність Flowcode стимулювати значущу взаємодію між брендами та споживачами. Крім того, платформі довіряють понад 60% зі списку Fortune 500, що свідчить про її надійність і ефективність у задоволенні потреб великих підприємств. Унікальні переваги Flowcode включають безперебійну інтеграцію фізичних і цифрових точок взаємодії, що дозволяє брендам збирати корисну інформацію під час взаємодії з клієнтами. Платформа надає інструменти для аналітики в режимі реального часу, що дозволяє компаніям відстежувати показники залучення та відповідно коригувати свої стратегії. Цей підхід на основі даних не лише посилює маркетингові зусилля, але й сприяє глибшому розумінню вподобань клієнтів, що зрештою призводить до більш ефективних кампаній. Підводячи підсумок, Flowcode виділяється на технологічному ландшафті, пропонуючи комплексне рішення, яке з’єднує бренди з їхніми клієнтами інноваційними способами. Зосереджуючись на зборі даних першої сторони та оптимізації залучення, Flowcode надає підприємствам інструменти, необхідні для навігації в цифровому ландшафті, що розвивається, і побудови тривалих відносин зі своєю аудиторією.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це мультисенсорна платформа атрибуції клієнтів для досвідчених маркетологів. Уніфікуйте свої маркетингові дані, щоб розподілити всі маркетингові зусилля, відстежувати рентабельність інвестицій, переглядати шляхи клієнтів і оптимізувати свої бюджети для зростання. Скорочувач URL-адрес, який включає пікселі перенацілювання в кожне посилання, яким ви ділитеся. Створюйте потужні фірмові посилання та отримуйте на 34% більше кліків.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
TrackMaven
trackmaven.com
Маркетологи звітують про свої результати з двох причин: щоб довести їх цінність і покращити результати. TrackMaven — це єдина платформа маркетингової аналітики, яка дає маркетологам можливість робити те й інше в усіх своїх цифрових каналах. Платформа маркетингової аналітики TrackMaven об’єднує всі дані, які маркетологи вже використовують для вимірювання та покращення своєї ефективності, включаючи звичайну та платну соціальну аналітику, трафік веб-сайту, конверсії, дохід тощо, щоб ви могли бачити, що працює, а що ні, з одного централізованого переглянути. TrackMaven також може показати, де його клієнти виграють і програють у своїй галузі, відстежуючи ваші результати порівняно з конкурентами, аналогами та впливовими особами. Маркетингові лідери сотень найкращих світових брендів використовують TrackMaven, щоб зрозуміти повний вплив їхнього маркетингу на понад 20 цифрових каналів. Заснована в 2012 році компанія має штаб-квартиру у Вашингтоні, округ Колумбія. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.trackmaven.com або підписайтеся на нас у Twitter @TrackMaven.
Triple Whale
triplewhale.com
Ми допомагаємо вам отримувати точніші дані завдяки інтеграції всіх ваших каналів в одному місці, щоб ви могли приймати кращі та швидші рішення для свого бізнесу електронної комерції. Triple Whale — перша в світі операційна система електронної комерції «все в одному». Завдяки потужним агрегаціям даних, візуалізації та покращеному відстеженню атрибуції Triple Whale надає компаніям електронної комерції чітке, швидке та прозоре уявлення про важливі показники. Ми говоримо про такі показники, як маржа внеску (з розбивкою по продукту, кампанії, як завгодно), справжній AOV, повернення, CPA для нового клієнта тощо. Налаштуйте свої показники, щоб обчислити саме те, що вам потрібно, і додайте їх на інформаційну панель, де ви зможете контролювати їх у режимі реального часу. Поділіться нею зі своєю командою, щоб нарешті мати єдине джерело правди для всієї компанії від медіабаєрів до генерального директора. Завдяки бездоганній інтеграції з найпопулярнішими програмами та мережами, такими як Shopify, Klaviyo та Facebook, Triple Whale забезпечує цілісне уявлення про ефективність вашого бізнесу, узагальнюючи всі ваші маркетингові дані на одній інформаційній панелі, яку можна налаштувати. Triple Whale також є єдиним програмним рішенням, яке пропонує повнофункціональні мобільні програми як для iOS, так і для Android, що дозволяє клієнтам отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі з будь-якого місця та в будь-який час. На відміну від інших інструментів, які покладаються на змодельовані дані та припущення для атрибуції, Triple Whale використовує власні власні дані для безпосереднього відстеження даних про покупки клієнтів аж до рівня реклами та через різні канали. Крім того, Triple Whale пропонує необмежену кількість користувачів і інтеграцію магазинів, автоматизовану електронну пошту та звіти Slack, дані середнього значення, медіани та режиму AOV, LTV і когортний аналіз, подорожі продукту та набір інших потужних функцій, призначених для надання компаніям електронної комерції більшої прозорості їхні дані. Завдяки Triple Whale маркетологи нарешті можуть: - Отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі на ходу з будь-якої точки світу - Витрачати менше часу на суперечки з даними та більше часу використовувати їх для розвитку свого бізнесу - Відпочивати спокійно та витрачати впевнено, знаючи, що атрибуція працює. point - Надайте своїм командам точні, прості у використанні автоматизовані звіти
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — це платформа для спільної роботи з даними для найбільш інноваційних компаній світу. LiveRamp, лідер у сфері конфіденційності споживачів, етики даних і базової ідентичності, встановлює новий стандарт для побудови підключеного погляду клієнтів із неперевершеною чіткістю та контекстом, захищаючи бренд і довіру споживачів. LiveRamp забезпечує гнучкість співпраці незалежно від того, де живуть дані, щоб підтримувати різні сценарії спільного використання даних – всередині організацій, між брендами та в глобальній мережі. Сотні глобальних інноваторів – від культових споживчих брендів і технологічних гігантів до банків, роздрібних торговців і лідерів охорони здоров’я – покладаються на LiveRamp, щоб створити постійну цінність бренду та бізнесу шляхом поглиблення залученості та лояльності клієнтів, активації нових партнерств і максимізації цінності першої сторони даних, залишаючись на передньому краї нових вимог до відповідності та конфіденційності. LiveRamp знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і має офіси по всьому світу.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
Attribuly
attribuly.com
Точне відстеження конверсій і атрибуція мають вирішальне значення для вашого магазину Shopify. Але рекламні платформи та аналітика часто дають неправильні звіти, що серйозно впливає на ваш розвиток. Attribuly — це єдине власне рішення для файлів cookie від Shopify. Він оновлює ваше відстеження за допомогою інтеграції файлів cookie та даних першої сторони, гарантує, що ви отримуєте точні дані на 99%+ і чіткість усього шляху вашого клієнта. Необхідний атрибут для всіх маркетологів. Ви використовуватимете свої точні дані про клієнтів, щоб зрозуміти процеси купівлі клієнтів, оптимізувати кампанії та збільшити ROAS на 20%. - Наскрізний шлях клієнта в реальному часі - Атрибуція для реклами, впливових осіб, афілійованих осіб, соціальних мереж, звичайного пошуку та будь-яких кампаній. - Автоматизація реклами - Відстеження на стороні сервера
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі даних. CTM інтегрується з основними інструментами, які маркетологи використовують щодня, як-от Google Ads і Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom і Facebook. CTM був одним із перших постачальників послуг відстеження дзвінків і залишається власністю його чоловіка та дружини-засновників Тодда та Лор Фішер. З року в рік провідні видання програмного забезпечення, такі як G2 і Capterra, називають CallTrackingMetrics лідером галузі та регулярно визнають її зростання та інноваційну культуру.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — це комплексне програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств та їхніх клієнтів. WhatConverts автоматично показує маркетологам і власникам бізнесу, наскільки добре працює їхній маркетинг. Використовуйте WhatConverts для відстеження викликів, відстеження форм і відстеження чату для всіх потенційних клієнтів. Для реклами PPC WhatConverts пропонує відстеження дзвінків за ключовими словами, яке показує, які кампанії працюють найкраще. WhatConverts також має надійне керування потенційними клієнтами та звітування про потенційних клієнтів. Це більше, ніж просто програмне забезпечення для відстеження дзвінків; це повна інформаційна панель для відстеження потенційних клієнтів, керування та звітування.
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнтів, зменшуючи втрату ідентифікаторів, забезпечуючи персоналізований досвід власних каналів і забезпечуючи безпечні вимірювання.
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