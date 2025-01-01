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Програмне забезпечення атрибуції
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Програмне забезпечення атрибуції - Найпопулярніші застосунки

Компанії використовують програмне забезпечення маркетингової атрибуції, щоб аналізувати, як різноманітні дії, події або точки дотику в процесі пошуку потенційних клієнтів і продажів впливають на загальний успіх їхніх маркетингових і продажних зусиль. Оскільки закритий продаж зазвичай є результатом складної взаємодії багатьох факторів, що відбуваються в дещо непередбачуваній послідовності, визначення ключових факторів успіху може бути складним завданням. Програмне забезпечення маркетингової атрибуції відіграє вирішальну роль у визначенні цінності кожного фактора, який міг вплинути на успіх продажу, на основі його впливу на клієнта або перспективу під час взаємодії з компанією. Діючи як центральний центр, це програмне забезпечення об’єднує дані з різних маркетингових і програмних інструментів, бездоганно інтегруючись із рішеннями, що використовуються відділами продажів, маркетингу чи зв’язків із громадськістю, такими як CRM, автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою, відстеження електронної пошти, формування попиту та продажі засоби аналітики.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — це платформа для автоматизації маркетингу, яка допомагає підприємствам взаємодіяти з клієнтами через персоналізовані кампанії та управління відносинами.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.

AdRoll

AdRoll

adroll.com

AdRoll - платформа для ретаргетингу, яка допомагає бізнесам оптимізувати рекламу на різних каналах та аналізувати результати кампаній.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale - це система для електронної комерції, що об'єднує дані з різних платформ для спрощення їх аналізу та прийняття рішень.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics - платформа для управління залученням та аналітикою клієнтів, що дозволяє бізнесам автоматизувати та персоналізувати маркетинг.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode - платформа для інтеграції фізичних та цифрових каналів, що допомагає бізнесам збирати дані та покращувати взаємодію з клієнтами через QR-коди.

Tomi.ai

Tomi.ai

tomi.ai

Tomi.ai — платформа оцінювання відвідувачів вебсайтів, що прогнозує ймовірність покупок і майбутній дохід, аналізуючи трафік і потенційних клієнтів.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx - це інструмент для оптимізації реклами на Meta, що включає аналітику, автоматизацію, цільове націлювання та управління оголошеннями.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

BL.INK - це платформа для скорочення URL та створення QR-кодів з можливістю детального відстеження та управління посиланнями для маркетологів.

TrafficGuard

TrafficGuard

trafficguard.ai

TrafficGuard захищає рекламні кампанії від шахрайського трафіку, фільтруючи його в режимі реального часу для покращення показників ефективності реклами.

LeadsRx

LeadsRx

leadsrx.com

LeadsRx - це платформа, яка допомагає аналізувати ефективність маркетингових витрат і кампаній, пропонуючи моделі атрибуції та звіти з різних каналів.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe - платформа для управління посиланнями, яка дозволяє відстежувати маркетингові зусилля, оптимізувати бюджети та сприяти ретаргетингу.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

rampmetrics

rampmetrics

rampmetrics.com

Rampmetrics - це аналітичний інструмент для відстеження показників ефективності та аналізу даних бізнесу без необхідності кодування.

NestAds

NestAds

nestscale.com

NestAds - інструмент для Shopify, що аналізує дані рекламних кампаній, відстежує подорож клієнтів та оптимізує маркетингові стратегії.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp — платформа для співпраці з даними, що допомагає бізнесам об'єднувати дані клієнтів для покращення реклами та персоналізації досвіду.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.

Ecomail.app

Ecomail.app

ecomail.app

Ecomail.app - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє користувачам створювати та надсилати emails, SMS, Facebook-повідомлення з аналізом результатів.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.

TrackMaven

TrackMaven

trackmaven.com

TrackMaven — аналітична платформа для маркетологів, що об'єднує дані з усіх цифрових каналів для вимірювання та покращення результатів.

Fospha

Fospha

fospha.com

Fospha - платформа для вимірювання ефективності маркетингу, що допомагає бізнесам точно аналізувати та оптимізувати витрати на рекламу.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts - це платформа для відстеження ведучих, що автоматично аналізує ефективність маркетингу через дзвінки, форми, чат та інші канали.

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly - це платформа для атрибуції, яка допомагає підприємствам точно визначати ефективність реклами та оптимізувати маркетингові стратегії на основі реальних даних.

Wizaly

Wizaly

wizaly.com

Wizaly - додаток для оптимізації ROI маркетингових кампаній на базі даних, що дозволяє аналізувати ефективність каналів та розуміти шлях клієнта.

Lifesight

Lifesight

lifesight.io

LifeSight - платформа для аналізу маркетингових даних в реальному часі, що допомагає бізнесам приймати обґрунтовані рішення на основі власних даних.

OptiMine

OptiMine

optimine.com

OptiMine Insight - це хмарна платформа для вимірювання ефективності маркетингових кампаній у різних каналах, як онлайн, так і офлайн.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise автоматизує бізнес-процеси RevOps, інтегрує дані з різних джерел та покращує якість даних для ефективного управління продажами та маркетингом.

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow - це платформа для B2B-маркетингу, яка аналізує дані для покращення ефективності кампаній та оптимізації бюджету.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для аналізу маркетингових даних, що допомагає консолідувати інформацію з різних каналів та оцінювати ефективність кампаній.

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify - програма для відстеження маркетингових активностей в електронній комерції, яка забезпечує аналітику різних каналів у відповідності до GDPR.

Veritone

Veritone

veritone.com

Veritone Attribute аналізує ефективність реклами в медіа, використовуючи ІІ, та надає дані про кампанії в реальному часі, пов'язуючи їх з аналітикою вебсайтів рекламодавців.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata — платформа для атрибуції доходів B2B, що аналізує клієнтські дані та оптимізує маркетингові стратегії, забезпечуючи точні звіти про доходи.

Clarivoy

Clarivoy

clarivoy.com

Clarivoy - платформа аналітики для автомобільного сектору, що оптимізує маркетинг за допомогою аналізу даних про клієнтів з різних джерел.

Roivenue

Roivenue

roivenue.com

ROIVENUE - це аналітичний інструмент для електронної комерції, що допомагає покращити прибутковість реклами шляхом аналізу даних та оптимізації кампаній.

Measured

Measured

measured.com

Measured — застосунок для аналізу, що вимірює внесок медіа в результати, допомагає брендам підвищувати ефективність маркетингу через експерименти.

Rockerbox

Rockerbox

rockerbox.com

Rockerbox – платформа для аналізу маркетингових каналів, що допомагає з оптимізацією кампаній і атрибуцією для підвищення ефективності маркетингу.

Attribuly

Attribuly

attribuly.com

Attribuly покращує відстеження конверсій у магазинах Shopify за допомогою перших сторонніх куків, забезпечуючи точність даних та аналіз клієнтських шляхів.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca — це платформа для відстеження та оптимізації бізнес-результатів, яка покращує взаємодію з клієнтами та підвищує ефективність продажів.

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