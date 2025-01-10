Програмне забезпечення атрибуції - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Triple Whale

triplewhale.com

Ми допомагаємо вам отримувати точніші дані завдяки інтеграції всіх ваших каналів в одному місці, щоб ви могли приймати кращі та швидші рішення для свого бізнесу електронної комерції. Triple Whale — перша в світі операційна система електронної комерції «все в одному». Завдяки потужним агрегаціям даних, візуалізації та покращеному відстеженню атрибуції Triple Whale надає компаніям електронної комерції чітке, швидке та прозоре уявлення про важливі показники. Ми говоримо про такі показники, як маржа внеску (з розбивкою по продукту, кампанії, як завгодно), справжній AOV, повернення, CPA для нового клієнта тощо. Налаштуйте свої показники, щоб обчислити саме те, що вам потрібно, і додайте їх на інформаційну панель, де ви зможете контролювати їх у режимі реального часу. Поділіться нею зі своєю командою, щоб нарешті мати єдине джерело правди для всієї компанії від медіабаєрів до генерального директора. Завдяки бездоганній інтеграції з найпопулярнішими програмами та мережами, такими як Shopify, Klaviyo та Facebook, Triple Whale забезпечує цілісне уявлення про ефективність вашого бізнесу, узагальнюючи всі ваші маркетингові дані на одній інформаційній панелі, яку можна налаштувати. Triple Whale також є єдиним програмним рішенням, яке пропонує повнофункціональні мобільні програми як для iOS, так і для Android, що дозволяє клієнтам отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі з будь-якого місця та в будь-який час. На відміну від інших інструментів, які покладаються на змодельовані дані та припущення для атрибуції, Triple Whale використовує власні власні дані для безпосереднього відстеження даних про покупки клієнтів аж до рівня реклами та через різні канали. Крім того, Triple Whale пропонує необмежену кількість користувачів і інтеграцію магазинів, автоматизовану електронну пошту та звіти Slack, дані середнього значення, медіани та режиму AOV, LTV і когортний аналіз, подорожі продукту та набір інших потужних функцій, призначених для надання компаніям електронної комерції більшої прозорості їхні дані. Завдяки Triple Whale маркетологи нарешті можуть: - Отримувати доступ до даних про продуктивність у реальному часі на ходу з будь-якої точки світу - Витрачати менше часу на суперечки з даними та більше часу використовувати їх для розвитку свого бізнесу - Відпочивати спокійно та витрачати впевнено, знаючи, що атрибуція працює. point - Надайте своїм командам точні, прості у використанні автоматизовані звіти