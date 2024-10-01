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Програмне забезпечення атрибуції - Найпопулярніші застосунки - Куба
Компанії використовують програмне забезпечення маркетингової атрибуції, щоб аналізувати, як різноманітні дії, події або точки дотику в процесі пошуку потенційних клієнтів і продажів впливають на загальний успіх їхніх маркетингових і продажних зусиль. Оскільки закритий продаж зазвичай є результатом складної взаємодії багатьох факторів, що відбуваються в дещо непередбачуваній послідовності, визначення ключових факторів успіху може бути складним завданням. Програмне забезпечення маркетингової атрибуції відіграє вирішальну роль у визначенні цінності кожного фактора, який міг вплинути на успіх продажу, на основі його впливу на клієнта або перспективу під час взаємодії з компанією. Діючи як центральний центр, це програмне забезпечення об’єднує дані з різних маркетингових і програмних інструментів, бездоганно інтегруючись із рішеннями, що використовуються відділами продажів, маркетингу чи зв’язків із громадськістю, такими як CRM, автоматизація маркетингу, маркетинг електронною поштою, відстеження електронної пошти, формування попиту та продажі засоби аналітики.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...
BL.INK
bl.ink
BL.INK підтримує скорочені URL-адреси та QR-коди з необмеженою кількістю даних і гнучкістю. За допомогою BL.INK ви створите тисячі користувацьких посилань, які охоплюють необмежену кількість точок даних, щоб ви могли вимірювати кожну точку взаємодії користувача та вдосконалювати кожну взаємодію. Кож...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, C...
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Flowcode
flowcode.com
Розблокуйте силу прямих з’єднань. Flowcode є надійним QR-провайдером №1 для миттєвих перетворень і даних у реальному часі. Ми пропонуємо такі інструменти як офлайн-онлайн, як збір даних першої сторони, геозвітні дані нового покоління, цільові сторінки для мобільних пристроїв та інтеграція API.
AdRoll
adroll.com
Завдяки маркетинговому програмному забезпеченню AdRoll, керованому штучним інтелектом, ви можете отримати складне націлювання на аудиторію, міжканальне залучення, розширене вимірювання та атрибуцію – все в одному місці. Створюйте бренд, який люблять клієнти, перетворюйте більше відвідувачів на клієн...
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — це мультисенсорна платформа атрибуції клієнтів для досвідчених маркетологів. Уніфікуйте свої маркетингові дані, щоб розподілити всі маркетингові зусилля, відстежувати рентабельність інвестицій, переглядати шляхи клієнтів і оптимізувати свої бюджети для зростання. Скорочувач URL-адрес, який...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує мар...
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші...
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai — це платформа оцінки відвідувачів веб-сайту та вхідних потенційних клієнтів, яка забезпечує конфіденційність і передбачає ймовірність покупки та майбутній дохід для кожного відвідувача веб-сайту та перетворює ці прогнози на: - рекламну аудиторію та синтетичні конверсії (сигнали оптимізації ...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі дан...
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантніст...
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
TrackMaven
trackmaven.com
Маркетологи звітують про свої результати з двох причин: щоб довести їх цінність і покращити результати. TrackMaven — це єдина платформа маркетингової аналітики, яка дає маркетологам можливість робити те й інше в усіх своїх цифрових каналах. Платформа маркетингової аналітики TrackMaven об’єднує всі д...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail — це платформа електронної пошти та багатоканального маркетингу. Ефективно спілкуйтеся з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, Facebook. З нами ви можете зробити це просто й автоматично, але з індивідуальною турботою. Використовуйте наш редактор drag&drop і створюйте красиві адаптив...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мульт...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: рекламна хмара E-com пропонує повний спектр рішень, які допомагають рекламодавцям Meta оптимізувати всі сфери своєї реклами, включаючи відстеження Facebook, автоматизацію, націлювання, креативи та керування рекламою.
Cometly
cometly.com
Cometly — це хмарна платформа атрибуції, яка дозволяє компаніям отримувати точнішу атрибуцію для своїх рекламних кампаній і приймати розумніші рішення щодо оптимізації реклами на основі точних даних.
NestAds
nestscale.com
Відстеження реклами та маркетингове зазначення. Створено виключно для продавців Shopify. NestAds дає змогу аналізувати точні дані ваших рекламних кампаній і виявляти статистику шляху клієнта. Впевнено приймав рішення на основі даних для максимізації рентабельності інвестицій у рекламу та сприяння ...
TrafficGuard
trafficguard.ai
З TrafficGuard вам більше ніколи не доведеться турбуватися про те, що забруднений трафік зруйнує вашу кампанію. Наша передова технологія ML/AI відфільтровує дурний і складний шахрайський трафік у режимі реального часу, гарантуючи, що ваші витрати на рекламу спрямовуються на реальні високоякісні клік...
Lifesight
lifesight.io
Нехай кожен маркетинговий долар має значення. Використовуйте власні дані за допомогою вимірювань на основі ШІ, щоб приймати оптимальні маркетингові рішення. Не потрібні аналітики даних або вчені. Платформа Lifesight дозволяє сучасним маркетологам досягати кращих результатів, переймаючи дані клієнті...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — це комплексне програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств та їхніх клієнтів. WhatConverts автоматично показує маркетологам і власникам бізнесу, наскільки добре працює їхній маркетинг. Використовуйте WhatConverts для відстеження викликів, відс...
Fospha
fospha.com
Fospha — це провідне в галузі рішення, яке забезпечує прибуткове зростання електронної комерції. Погане маркетингове вимірювання становить проблему на суму 589 мільярдів доларів, причому 60% доходу помилково приписують погано підібрані платформи, такі як GA та менеджери реклами каналів. З Fospha вит...
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спрос...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — це маркетингова платформа на основі ШІ, яка надає уніфіковане рішення для атрибуції, прогнозування та планування, щоб допомогти маркетологам B2B стати лідерами доходів. Платформа InfiniGrow допомагає маркетинговим групам B2B SaaS виявляти вплив будь-якої маркетингової діяльності на бізн...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Wizaly
wizaly.com
Оптимізуйте рентабельність інвестицій вашого маркетингового комплексу на основі нашого 100% керованого даними перегляду ефективності ваших маркетингових каналів. Розкрийте силу маркетингової аналітики на Wizaly.com: оптимізуйте свої маркетингові кампанії, максимізуйте рентабельність інвестицій і зро...
Tracify
tracify.ai
Tracify — це спеціалізоване програмне забезпечення для компаній електронної комерції для відстеження та атрибуції всіх ваших маркетингових дій (багатоканальне). Використовуючи революційну технологію відстеження, можна відстежувати користувачів без моделювання або Google Analytics – на 100% відповіда...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics — це повне готове рішення для маркетингової аналітики. Відстеження конверсій, маркетингове віднесення, аналітика послідовності бездоганно інтегровані без кодування чи складного налаштування.
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, ...
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз т...
Clarivoy
clarivoy.com
Clarivoy пропонує повноцінні інструменти атрибуції та аналізу продажів, щоб маркетологи могли бачити справжні результати витрат на свої кампанії. Відкрийте для себе хмару дилерського маркетингу, яку використовують такі сучасні маркетологи, як ви.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight, хмарна платформа гнучкого маркетингового вимірювання, яка вимірює міжканальну ефективність усіх ваших каналів і реклами – офлайн і онлайн.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE — це пакет аналітики, атрибуції та оптимізації для електронної комерції. Це допомагає маркетологам пришвидшити зростання доходів і збільшити маркетинговий прибуток завдяки інтеграції даних і розумінню мультисенсорних шляхів. Використовуючи моделі атрибуції на основі даних, він дозволяє марк...
Measured
measured.com
AdExchanger визнала технологією вимірювання/аналітики №1 і Digiday нагородила найкращим інструментом атрибуції. Measured допомагає брендам розвиватися, вимірюючи внесок медіа в бажані результати ефективності. Завдяки прозорому експериментальному підходу, який постійно навчається, Measured надає марк...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx — це платформа SaaS, яка допомагає брендам і агентствам зрозуміти ефективність маркетингових бюджетів і маркетингових кампаній. Унікальною особливістю системи є LeadsRx Universal Conversion Tracking Pixel™ і вбудовані технології графа ідентифікації. Завдяки цьому ми отримуємо доступ до систе...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox дає змогу маркетологам від запуску до масштабування, допомагаючи їм легко побачити та оцінити ефективність каналу. Ми створили нашу платформу для розумних маркетологів, щоб допомогти їм витрачати, аналізувати, масштабувати, тестувати та рекламувати розумніше. Rockerbox допоможе вам краще о...
Attribuly
attribuly.com
Точне відстеження конверсій і атрибуція мають вирішальне значення для вашого магазину Shopify. Але рекламні платформи та аналітика часто дають неправильні звіти, що серйозно впливає на ваш розвиток. Attribuly — це єдине власне рішення для файлів cookie від Shopify. Він оновлює ваше відстеження за до...
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp є провідною платформою підключення даних для безпечного та ефективного використання даних. Завдяки основним можливостям розпізнавання ідентифікаційних даних і неперевершеній мережі LiveRamp дозволяє компаніям та їхнім партнерам краще підключатися, контролювати та активувати дані для трансфо...
Invoca
invoca.com
Яка з ваших кампаній залучає найкращих потенційних клієнтів? Ви втрачаєте продажі через поганий досвід дзвінків? Чи отримуєте ви кредит за всі конверсії? Invoca допомагає компаніям відповісти на ці та багато інших питань, відкриваючи нові дані з дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше...