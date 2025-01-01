Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для управління асоціаціями - Найпопулярніші застосунки

Системи управління асоціаціями (AMS) забезпечують організації-члени інструментами для ефективного залучення та управління своїми членами. Ключові особливості AMS включають централізовану базу даних для інформації про членів, управління фінансовими внесками, організацію подій та комунікаційні платформи. Крім того, AMS часто дозволяють користувачам створювати та розповсюджувати вміст, керувати сертифікаціями та пропонують новим членам портали самообслуговування для реєстрації та доступу до інформації. Ці системи підходять для різноманітних організацій, таких як Ротарі-клуби, асоціації батьків і вчителів та некомерційні організації. AMS також можуть інтегруватися з іншим програмним забезпеченням для покращення функціональності. Інтеграція може включати системи керування контентом для надання своєчасної інформації, платформи CRM для зберігання даних учасників або програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для відстеження фінансових операцій. Деякі AMS розроблені спеціально для некомерційних організацій або ініціатив із збору коштів.