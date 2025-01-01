Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для управління асоціаціями
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для управління асоціаціями - Найпопулярніші застосунки

Системи управління асоціаціями (AMS) забезпечують організації-члени інструментами для ефективного залучення та управління своїми членами. Ключові особливості AMS включають централізовану базу даних для інформації про членів, управління фінансовими внесками, організацію подій та комунікаційні платформи. Крім того, AMS часто дозволяють користувачам створювати та розповсюджувати вміст, керувати сертифікаціями та пропонують новим членам портали самообслуговування для реєстрації та доступу до інформації. Ці системи підходять для різноманітних організацій, таких як Ротарі-клуби, асоціації батьків і вчителів та некомерційні організації. AMS також можуть інтегруватися з іншим програмним забезпеченням для покращення функціональності. Інтеграція може включати системи керування контентом для надання своєчасної інформації, платформи CRM для зберігання даних учасників або програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для відстеження фінансових операцій. Деякі AMS розроблені спеціально для некомерційних організацій або ініціатив із збору коштів.

Запит на новий застосунок


MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.

GrowthZone

GrowthZone

growthzone.com

GrowthZone - програмне забезпечення для управління асоціаціями з автоматизацією маркетингу, що спрощує щоденні завдання та покращує взаємодію з членами.

Neon One

Neon One

neonone.com

Neon One - це платформа управління взаємовідносинами для неприбуткових організацій, що дозволяє управляти кампаніями, заходами, комунікацією та процесами.

Springly

Springly

springly.org

Springly – це програмне забезпечення для управління некомерційними організаціями, що включає функції збору коштів, обліку, створення сайтів та електронної пошти.

Amilia

Amilia

amilia.com

Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.

Raklet

Raklet

raklet.com

Raklet - платформа для управління спільнотами, що забезпечує управління членами, подіями, пожертвами і комунікацією без необхідності програмування.

Ugenie

Ugenie

ugenie.io

Ugenie спрощує управління спільнотами, об'єднуючи комунікації, події та ресурси в брендовому порталі з доступом через веб та мобільний додаток.

SheepCRM

SheepCRM

sheepcrm.co.uk

SheepCRM - це програмне забезпечення для управління членством, що полегшує організацію даних клієнтів і покращує відносини з ними.

Rhythm Software

Rhythm Software

rhythmsoftware.com

Rhythm — це система управління асоціаціями, що налаштовується відповідно до потреб вашої організації. Вона забезпечує зручний досвід для співробітників та членів.

Clubistry

Clubistry

clubistry.com

Clubistry — програмне забезпечення для управління клубами, яке дозволяє автоматизувати членство, платежі, управління подіями та маркетинг для оптимізації клубних операцій.

ToucanTech

ToucanTech

toucantech.com

ToucanTech - це хмарне програмне забезпечення для управління та розвитку спільнот випускників навчальних закладів та організацій.

Join It

Join It

joinit.com

Join It — сервіс управління членством, що допомагає організаціям контролювати, управляти та розвивати свою спільноту через базу даних та інтеграцію з постачальниками послуг.

Memberplanet

Memberplanet

memberplanet.com

Memberplanet - платформа для управління членами, організацією подій та спілкуванням в організаціях через хмарні рішення.

ClubCollect

ClubCollect

clubcollect.com

ClubCollect – це платформа для збору членських внесків та управління платежами, яка спрощує адміністрацію клубів і організацій.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.