Програмне забезпечення для управління асоціаціями - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.
Системи управління асоціаціями (AMS) забезпечують організації-члени інструментами для ефективного залучення та управління своїми членами. Ключові особливості AMS включають централізовану базу даних для інформації про членів, управління фінансовими внесками, організацію подій та комунікаційні платформи. Крім того, AMS часто дозволяють користувачам створювати та розповсюджувати вміст, керувати сертифікаціями та пропонують новим членам портали самообслуговування для реєстрації та доступу до інформації. Ці системи підходять для різноманітних організацій, таких як Ротарі-клуби, асоціації батьків і вчителів та некомерційні організації. AMS також можуть інтегруватися з іншим програмним забезпеченням для покращення функціональності. Інтеграція може включати системи керування контентом для надання своєчасної інформації, платформи CRM для зберігання даних учасників або програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для відстеження фінансових операцій. Деякі AMS розроблені спеціально для некомерційних організацій або ініціатив із збору коштів.
Запит на новий застосунок
MemberPress
memberpress.com
MemberPress – це плагін для WordPress, який допомагає створювати та керувати сайтами членства, обмежуючи доступ до вмісту за рівнями членства.
Glue Up
glueup.com
Glue Up – це платформа CRM для управління громадами через події, членства та цифрові інструменти в одному місці.
GrowthZone
growthzone.com
GrowthZone - програмне забезпечення для управління асоціаціями з автоматизацією маркетингу, що спрощує щоденні завдання та покращує взаємодію з членами.
Neon One
neonone.com
Neon One - це платформа управління взаємовідносинами для неприбуткових організацій, що дозволяє управляти кампаніями, заходами, комунікацією та процесами.
Springly
springly.org
Springly – це програмне забезпечення для управління некомерційними організаціями, що включає функції збору коштів, обліку, створення сайтів та електронної пошти.
Amilia
amilia.com
Amilia - це платформа для управління організаціями, що забезпечує онлайн-реєстрацію, обробку платежів та управління членством для покращення залучення громади.
Raklet
raklet.com
Raklet - платформа для управління спільнотами, що забезпечує управління членами, подіями, пожертвами і комунікацією без необхідності програмування.
Ugenie
ugenie.io
Ugenie спрощує управління спільнотами, об'єднуючи комунікації, події та ресурси в брендовому порталі з доступом через веб та мобільний додаток.
SheepCRM
sheepcrm.co.uk
SheepCRM - це програмне забезпечення для управління членством, що полегшує організацію даних клієнтів і покращує відносини з ними.
Rhythm Software
rhythmsoftware.com
Rhythm — це система управління асоціаціями, що налаштовується відповідно до потреб вашої організації. Вона забезпечує зручний досвід для співробітників та членів.
Clubistry
clubistry.com
Clubistry — програмне забезпечення для управління клубами, яке дозволяє автоматизувати членство, платежі, управління подіями та маркетинг для оптимізації клубних операцій.
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech - це хмарне програмне забезпечення для управління та розвитку спільнот випускників навчальних закладів та організацій.
Member365
member365.com
Join It
joinit.com
Join It — сервіс управління членством, що допомагає організаціям контролювати, управляти та розвивати свою спільноту через базу даних та інтеграцію з постачальниками послуг.
Memberplanet
memberplanet.com
Memberplanet - платформа для управління членами, організацією подій та спілкуванням в організаціях через хмарні рішення.
ClubCollect
clubcollect.com
ClubCollect – це платформа для збору членських внесків та управління платежами, яка спрощує адміністрацію клубів і організацій.
© 2025 WebCatalog, Inc.