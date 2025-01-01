Програмне забезпечення для допоміжних осіб - Найпопулярніші застосунки

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Притулки для проживання потребують програмних рішень для ефективного управління благополуччям, безпекою та задоволеністю мешканців. Програмне забезпечення для проживання з допоміжним персоналом покращує спілкування між персоналом, мешканцями та родинами, одночасно покращуючи якість пропонованих послуг. Це спрощує планування персоналу, оптимізує розподіл ресурсів і документує надану допомогу. Крім того, це програмне забезпечення допомагає забезпечити дотримання правил охорони здоров’я та техніки безпеки, а деякі рішення включають електронні системи охорони здоров’я та медичних записів, адаптовані для житлових середовищ із допоміжним персоналом. Для оптимальної продуктивності програмне забезпечення для проживання з допоміжним персоналом має інтегруватися з бек-офісними системами, такими як інструменти бухгалтерського обліку або CRM. Більшість рішень також пропонують інтеграцію з електронними медичними записами для полегшення імпорту даних про здоров’я пацієнтів.
Запит на новий застосунок
Net Health
nethealth.com
Net Health - Optima Therapy для закладів охорони здоров'я забезпечує управлінське програмне забезпечення для терапії, покращуючи догляд за пацієнтами.
ShiftCare
shiftcare.com
ShiftCare - зручна платформа для управління послугами підтримки, яка спрощує документообіг та підвищує ефективність надання персоналізованої допомоги.
LifeLoop
lifeloop.com
LifeLoop - це програмна платформа для старших житлових спільнот, яка покращує життя мешканців, підтримує персонал та сприяє спілкуванню з родинами.
Synkwise
synkwise.com
Synkwise - це SaaS-програмне забезпечення, яке надає інструменти службам охорони здоров'я для покращення результатів медичного обслуговування людей похилого віку.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly – це хмарна платформа для управління подіями, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи, а також контролювати доходи від них.
Centrim Life
centrimlife.com.au
Centrim Life – це додаток для жителів і їхніх родин, що забезпечує інформацію про активності, обіди та оновлення у сфері догляду за віком в режимі реального часу.
Aaniie
aaniie.com
August Health
augusthealth.com
August Health — платформа електронних медичних записів для покращення обслуговування літніх людей та управління процесами в установах для літніх.
Senior Sign
seniorsign.com
Senior Sign – електронний сервіс підпису для закладів для літніх людей, який спрощує процедуру заповнення документів під час переїзду.
Carefeed
carefeed.com
Carefeed - платформа для покращення спілкування між мешканцями, сім'ями та медперсоналом у закладах для літніх людей, з можливістю опитувань та електронних підписів.
Aline
alineops.com
Aline — це система управління для закладів для людей похилого віку, що об'єднує збут, операції, облік і медичну допомогу в одній платформі.
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