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Програмне забезпечення для допоміжних осіб
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Програмне забезпечення для допоміжних осіб - Найпопулярніші застосунки

Притулки для проживання потребують програмних рішень для ефективного управління благополуччям, безпекою та задоволеністю мешканців. Програмне забезпечення для проживання з допоміжним персоналом покращує спілкування між персоналом, мешканцями та родинами, одночасно покращуючи якість пропонованих послуг. Це спрощує планування персоналу, оптимізує розподіл ресурсів і документує надану допомогу. Крім того, це програмне забезпечення допомагає забезпечити дотримання правил охорони здоров’я та техніки безпеки, а деякі рішення включають електронні системи охорони здоров’я та медичних записів, адаптовані для житлових середовищ із допоміжним персоналом. Для оптимальної продуктивності програмне забезпечення для проживання з допоміжним персоналом має інтегруватися з бек-офісними системами, такими як інструменти бухгалтерського обліку або CRM. Більшість рішень також пропонують інтеграцію з електронними медичними записами для полегшення імпорту даних про здоров’я пацієнтів.

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Net Health

Net Health

nethealth.com

Net Health - Optima Therapy для закладів охорони здоров'я забезпечує управлінське програмне забезпечення для терапії, покращуючи догляд за пацієнтами.

ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare - зручна платформа для управління послугами підтримки, яка спрощує документообіг та підвищує ефективність надання персоналізованої допомоги.

LifeLoop

LifeLoop

lifeloop.com

LifeLoop - це програмна платформа для старших житлових спільнот, яка покращує життя мешканців, підтримує персонал та сприяє спілкуванню з родинами.

Synkwise

Synkwise

synkwise.com

Synkwise - це SaaS-програмне забезпечення, яке надає інструменти службам охорони здоров'я для покращення результатів медичного обслуговування людей похилого віку.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly – це хмарна платформа для управління подіями, яка допомагає командам планувати, організовувати та просувати заходи, а також контролювати доходи від них.

Centrim Life

Centrim Life

centrimlife.com.au

Centrim Life – це додаток для жителів і їхніх родин, що забезпечує інформацію про активності, обіди та оновлення у сфері догляду за віком в режимі реального часу.

August Health

August Health

augusthealth.com

August Health — платформа електронних медичних записів для покращення обслуговування літніх людей та управління процесами в установах для літніх.

Senior Sign

Senior Sign

seniorsign.com

Senior Sign – електронний сервіс підпису для закладів для літніх людей, який спрощує процедуру заповнення документів під час переїзду.

Carefeed

Carefeed

carefeed.com

Carefeed - платформа для покращення спілкування між мешканцями, сім'ями та медперсоналом у закладах для літніх людей, з можливістю опитувань та електронних підписів.

Aline

Aline

alineops.com

Aline — це система управління для закладів для людей похилого віку, що об'єднує збут, операції, облік і медичну допомогу в одній платформі.

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