Програмне забезпечення для оцінки - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для оцінки дозволяє викладачам створювати та адмініструвати тести цифровим шляхом, використовуючи такі пристрої, як комп'ютери, смартфони та планшети. Ці платформи спрощують процес надання іспитів, класифікації відповідей та аналізу результатів. Їх використовують різні навчальні заклади, включаючи школи та університетів К-12, а також корпоративні командні персоналу, сертифікаційні органи та інші організації, які потребують оцінок. За допомогою програмного забезпечення для оцінки інструктори можуть розробити різні типи питань на платформі або вибирати з бібліотеки заздалегідь зроблених питань. Оцінки можуть бути доставлені студентам через портал або мобільний додаток та автоматично оцінюються після закінчення тесту. Незважаючи на те, що багато програмних продуктів з оцінки зосереджуються на традиційних тестах та вікторинах, деякі також надають альтернативні методи оцінювання, такі як збір відповідей наживо від студентів або дозволяє їм створювати електронні портфоліо для викладачів для перегляду.
Запит на новий застосунок
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Unstop
unstop.com
Unstop (раніше Dare2Compete) надає можливості для студентів і професіоналів брати участь у конкурсах та викликах для демонстрації свого таланту.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
Toddle
toddleapp.com
Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.
Seesaw
seesaw.me
Seesaw - цифрова платформа для навчання, що підтримує спілкування між вчителями, учнями та батьками через цифрові портфелі та інтерактивні уроки.
Gradescope
gradescope.com
GradeScope — це платформа для оцінювання, що автоматизує процес оцінки студентських робіт, підтримується технологією AI і забезпечує зворотний зв'язок для викладачів.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.
Socrative Student
socrative.com
Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap - інтерактивна платформа для навчання, що дозволяє створювати опитування та вікторини, покращуючи участь студентів у лекціях.
Dugga
dugga.com
Dugga - це платформа для цифрової оцінки, що дозволяє створювати тести, іспити та завдання, забезпечуючи безпеку та зручність для освітян і студентів.
FlexiQuiz
flexiquiz.com
FlexiQuiz — це онлайн-генератор тестів для створення вікторин і іспитів з різними типами питань. Він забезпечує автоматичну оцінку та детальну звітність.
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.
ClassMarker
classmarker.com
ClassMarker - онлайн-платформа для створення, адміністрування та оцінювання тестів і вікторин з автоматичною класифікацією та аналітикою.
Capsim
capsim.com
Capsim - платформа для оцінки та навчання навичкам, яка використовує симуляції в електронній пошті для оцінки критичних навичок і покращення навчальних процесів.
Testmoz
testmoz.com
Testmoz - це онлайн-інструмент для створення та адміністрування тестів, що підтримує різні формати запитань і аналізує результати.
PDFQuiz
pdfquiz.com
PDFQuiz - це додаток для перетворення PDF-документів у вікторини, що полегшує навчання та оцінку завдань, роблячи їх інтерактивними.
Vevox
vevox.com
Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.
Newsela
newsela.com
Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.
Conker
conker.ai
Conker - онлайн додаток для створення вікторин, що використовує штучний інтелект для швидкого генерування запитань і інтеграції з LMS.
Quizify
quizify.io
Quizify - це онлайн-будівельник вікторин, що дозволяє швидко створювати інтерактивні вікторини для генерації свинцю, освіти та розваг.
OpExams
opexams.com
OpExams це платформа для створення, адміністрування та оцінки іспитів, яка спрощує процес оцінювання та аналізує результати студентів.
Codio
codio.com
Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.
EdPrime
edprime.co
EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.
Crowdmark
crowdmark.com
Crowdmark - це платформа для спільного онлайн-оцінювання і аналізу, що дозволяє викладачам оцінювати роботи студентів та надавати зворотний зв'язок.
Echo360
echo360.com
ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.
PrepAI
prepai.io
PrepAI - це додаток для автоматизованого створення тестів і запитань, який допомагає оцінювати критичне мислення студентів.
ExamSoft
examsoft.com
ExamSoft – платформа для безпечного цифрового оцінювання, що забезпечує аналіз даних для покращення результатів іспитів.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam - платформа для проведення онлайн-іспитів, що забезпечує безпеку, зручність та аналітику оцінювання для викладачів та студентів.
Testportal
testportal.net
Testportal - платформа для створення та проведення онлайн-тестів з автоматизацією оцінювання та детальною аналітикою результатів.
Literably
literably.com
Literably - це додаток для оцінки читання учнів К-8, який визначає рівні грамотності, виявляє проблеми та контролює прогрес у навчанні.
TestInvite
testinvite.com
TestInvite - це платформа для онлайн-оцінювання, яка дозволяє створювати безпечні тести з рандомізованими запитаннями та моніторингом прохідності кандидатів.
GoReact
goreact.com
GoReact - це відео-інструмент для покращення зворотного зв'язку та оцінювання навичок студентів через відеокази та коментарі.
Sibme
sibme.com
Sibme - платформа для професійного розвитку, що підтримує відео-коучинг, зворотній зв'язок та спільні навчальні середовища для викладачів.
YouScience
youscience.com
YouScience пропонує кар'єрні консультації для студентів на основі їх здібностей, допомагаючи знайти популярні професії та сертифікації CTE.
Classtime
classtime.com
Classtime - додаток для вчителів, що дозволяє створювати інтерактивні уроки та отримувати миттєвий зворотний зв'язок про рівень розуміння учнів.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess — платформа для управління оцінюванням у K-12, вищій освіті та масштабних оцінках, що включає авторство, доставку та моніторинг всіх типів тестів і анкет.
Kritik
kritik.io
Kritik — платформа для оцінки однолітками, що спрощує процес зворотного зв'язку та підвищує залученість студентів через анонімні конструктивні коментарі.
Nexam
nexam.io
Nexam - це онлайн-платформа для проведення та оцінювання іспитів у безпечному середовищі, адаптована до потреб організацій.
MeeOpp
meeopp.com
MeeOpp — навчальний додаток для підтримки студентів, педагогів та сімей у досягненні навчальних цілей через інтерактивні навчальні ресурси.
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio — веб-платформа для навчання, що перетворює уроки на інтерактивні, колаборативні досвіди, інтегрується з існуючими освітніми інструментами.
Redink
redink.app
Redink - це додаток для управління класом, який допомагає вчителям автоматизувати ведення оцінок та покращити результати учнів.
Gradeazy
gradeazy.com
Gradeazy - платформа для проведення онлайн-іспитів, що підтримує різні формати питання та мовні варіанти, з можливістю інтеграції для бізнесу та навчальних закладів.
SimplifiedIQ
simplifiediq.com
SimplifiedIQ — платформа для створення та автоматичного оцінювання онлайн-тестів з інтеграціями, аналітикою та захистом від шахрайства.
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro - платформа для створення онлайн оцінок з автоматичним генеруванням персоналізованих звітів, зручними інтеграціями та відповідністю GDPR.
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