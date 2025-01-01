Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop — вашого універсального інструменту для керування застосунками та обліковими записами. Перемикайтесь між кількома акаунтами, впорядковуйте застосунки за робочим процесом і отримуйте доступ до відібраного каталогу застосунків для Mac і Windows.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для оцінки
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для оцінки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для оцінки дозволяє викладачам створювати та адмініструвати тести цифровим шляхом, використовуючи такі пристрої, як комп'ютери, смартфони та планшети. Ці платформи спрощують процес надання іспитів, класифікації відповідей та аналізу результатів. Їх використовують різні навчальні заклади, включаючи школи та університетів К-12, а також корпоративні командні персоналу, сертифікаційні органи та інші організації, які потребують оцінок. За допомогою програмного забезпечення для оцінки інструктори можуть розробити різні типи питань на платформі або вибирати з бібліотеки заздалегідь зроблених питань. Оцінки можуть бути доставлені студентам через портал або мобільний додаток та автоматично оцінюються після закінчення тесту. Незважаючи на те, що багато програмних продуктів з оцінки зосереджуються на традиційних тестах та вікторинах, деякі також надають альтернативні методи оцінювання, такі як збір відповідей наживо від студентів або дозволяє їм створювати електронні портфоліо для викладачів для перегляду.

Запит на новий застосунок


Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.

Unstop

Unstop

unstop.com

Unstop (раніше Dare2Compete) надає можливості для студентів і професіоналів брати участь у конкурсах та викликах для демонстрації свого таланту.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.

Seesaw

Seesaw

seesaw.me

Seesaw - цифрова платформа для навчання, що підтримує спілкування між вчителями, учнями та батьками через цифрові портфелі та інтерактивні уроки.

Gradescope

Gradescope

gradescope.com

GradeScope — це платформа для оцінювання, що автоматизує процес оцінки студентських робіт, підтримується технологією AI і забезпечує зворотний зв'язок для викладачів.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

AhaSlides - платформа для інтерактивних презентацій з можливістю створення живих опитувань, вікторин та запитань, яка підтримує спільну роботу та інтеграцію з іншими інструментами.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.

Wooclap

Wooclap

wooclap.com

Wooclap - інтерактивна платформа для навчання, що дозволяє створювати опитування та вікторини, покращуючи участь студентів у лекціях.

Dugga

Dugga

dugga.com

Dugga - це платформа для цифрової оцінки, що дозволяє створювати тести, іспити та завдання, забезпечуючи безпеку та зручність для освітян і студентів.

FlexiQuiz

FlexiQuiz

flexiquiz.com

FlexiQuiz — це онлайн-генератор тестів для створення вікторин і іспитів з різними типами питань. Він забезпечує автоматичну оцінку та детальну звітність.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.

ClassMarker

ClassMarker

classmarker.com

ClassMarker - онлайн-платформа для створення, адміністрування та оцінювання тестів і вікторин з автоматичною класифікацією та аналітикою.

Capsim

Capsim

capsim.com

Capsim - платформа для оцінки та навчання навичкам, яка використовує симуляції в електронній пошті для оцінки критичних навичок і покращення навчальних процесів.

Testmoz

Testmoz

testmoz.com

Testmoz - це онлайн-інструмент для створення та адміністрування тестів, що підтримує різні формати запитань і аналізує результати.

PDFQuiz

PDFQuiz

pdfquiz.com

PDFQuiz - це додаток для перетворення PDF-документів у вікторини, що полегшує навчання та оцінку завдань, роблячи їх інтерактивними.

Vevox

Vevox

vevox.com

Vevox - платформа для анонімного опитування та запитань, що сприяє взаємодії учасників під час зустрічей і заходів. Підтримує інтеграцію з популярними сервісами.

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere - це інструмент для проведення живих опитувань та збору відгуків із залученням аудиторії через мобільні телефони.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela-освітня платформа для учнів К-12, що надає адаптований контент з новин, історії та науки на різних рівнях читання.

Conker

Conker

conker.ai

Conker - онлайн додаток для створення вікторин, що використовує штучний інтелект для швидкого генерування запитань і інтеграції з LMS.

Quizify

Quizify

quizify.io

Quizify - це онлайн-будівельник вікторин, що дозволяє швидко створювати інтерактивні вікторини для генерації свинцю, освіти та розваг.

Codio

Codio

codio.com

Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.

Crowdmark

Crowdmark

crowdmark.com

Crowdmark - це платформа для спільного онлайн-оцінювання і аналізу, що дозволяє викладачам оцінювати роботи студентів та надавати зворотний зв'язок.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.

PrepAI

PrepAI

prepai.io

PrepAI - це додаток для автоматизованого створення тестів і запитань, який допомагає оцінювати критичне мислення студентів.

ExamSoft

ExamSoft

examsoft.com

ExamSoft – платформа для безпечного цифрового оцінювання, що забезпечує аналіз даних для покращення результатів іспитів.

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexam - платформа для проведення онлайн-іспитів, що забезпечує безпеку, зручність та аналітику оцінювання для викладачів та студентів.

OpExams

OpExams

opexams.com

OpExams це платформа для створення, адміністрування та оцінки іспитів, яка спрощує процес оцінювання та аналізує результати студентів.

Testportal

Testportal

testportal.net

Testportal - платформа для створення та проведення онлайн-тестів з автоматизацією оцінювання та детальною аналітикою результатів.

Literably

Literably

literably.com

Literably - це додаток для оцінки читання учнів К-8, який визначає рівні грамотності, виявляє проблеми та контролює прогрес у навчанні.

TestInvite

TestInvite

testinvite.com

TestInvite - це платформа для онлайн-оцінювання, яка дозволяє створювати безпечні тести з рандомізованими запитаннями та моніторингом прохідності кандидатів.

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact - це відео-інструмент для покращення зворотного зв'язку та оцінювання навичок студентів через відеокази та коментарі.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme - платформа для професійного розвитку, що підтримує відео-коучинг, зворотній зв'язок та спільні навчальні середовища для викладачів.

YouScience

YouScience

youscience.com

YouScience пропонує кар'єрні консультації для студентів на основі їх здібностей, допомагаючи знайти популярні професії та сертифікації CTE.

Classtime

Classtime

classtime.com

Classtime - додаток для вчителів, що дозволяє створювати інтерактивні уроки та отримувати миттєвий зворотний зв'язок про рівень розуміння учнів.

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssess — платформа для управління оцінюванням у K-12, вищій освіті та масштабних оцінках, що включає авторство, доставку та моніторинг всіх типів тестів і анкет.

Kritik

Kritik

kritik.io

Kritik — платформа для оцінки однолітками, що спрощує процес зворотного зв'язку та підвищує залученість студентів через анонімні конструктивні коментарі.

Nexam

Nexam

nexam.io

Nexam - це онлайн-платформа для проведення та оцінювання іспитів у безпечному середовищі, адаптована до потреб організацій.

MeeOpp

MeeOpp

meeopp.com

MeeOpp — навчальний додаток для підтримки студентів, педагогів та сімей у досягненні навчальних цілей через інтерактивні навчальні ресурси.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

Lumio — веб-платформа для навчання, що перетворює уроки на інтерактивні, колаборативні досвіди, інтегрується з існуючими освітніми інструментами.

Redink

Redink

redink.app

Redink - це додаток для управління класом, який допомагає вчителям автоматизувати ведення оцінок та покращити результати учнів.

Gradeazy

Gradeazy

gradeazy.com

Gradeazy - платформа для проведення онлайн-іспитів, що підтримує різні формати питання та мовні варіанти, з можливістю інтеграції для бізнесу та навчальних закладів.

SimplifiedIQ

SimplifiedIQ

simplifiediq.com

SimplifiedIQ — платформа для створення та автоматичного оцінювання онлайн-тестів з інтеграціями, аналітикою та захистом від шахрайства.

Pointerpro

Pointerpro

pointerpro.com

Pointerpro - платформа для створення онлайн оцінок з автоматичним генеруванням персоналізованих звітів, зручними інтеграціями та відповідністю GDPR.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Програмне забезпечення для оцінки - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog