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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для оцінки - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для оцінки дозволяє викладачам створювати та адмініструвати тести цифровим шляхом, використовуючи такі пристрої, як комп'ютери, смартфони та планшети. Ці платформи спрощують процес надання іспитів, класифікації відповідей та аналізу результатів. Їх використовують різні навчальні заклади, включаючи школи та університетів К-12, а також корпоративні командні персоналу, сертифікаційні органи та інші організації, які потребують оцінок. За допомогою програмного забезпечення для оцінки інструктори можуть розробити різні типи питань на платформі або вибирати з бібліотеки заздалегідь зроблених питань. Оцінки можуть бути доставлені студентам через портал або мобільний додаток та автоматично оцінюються після закінчення тесту. Незважаючи на те, що багато програмних продуктів з оцінки зосереджуються на традиційних тестах та вікторинах, деякі також надають альтернативні методи оцінювання, такі як збір відповідей наживо від студентів або дозволяє їм створювати електронні портфоліо для викладачів для перегляду.