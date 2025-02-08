Програмне забезпечення штучної нейронної мережі - Найпопулярніші застосунки - Сан-Марино

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Штучні нейронні мережі (ШНМ) — це обчислювальні моделі, створені за структурою та функціями нейронних мереж людського мозку. Ці моделі створені для обробки величезних масивів даних і навчання з них, що дозволяє їм приймати рішення, розпізнавати шаблони та вирішувати складні проблеми. ШНМ складаються з взаємопов’язаних вузлів або нейронів, організованих у шари. Інформація проходить через мережу, при цьому кожен нейрон обробляє вхідні дані та передає їх на наступний рівень. Глибокі нейронні мережі (DNN) — це особливий тип ШНМ, який містить кілька прихованих рівнів між вхідним і вихідним рівнями. Ці приховані рівні дозволяють DNN вивчати складні представлення вхідних даних, що веде до більш складних можливостей прийняття рішень і вирішення проблем. Розробники часто використовують DNN під час створення інтелектуальних програм, які потребують розширених можливостей навчання та обробки. Штучні нейронні мережі служать основою для різних алгоритмів глибокого навчання, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови та розпізнавання мови. Навчаючись на великих наборах даних, ШНМ можуть витягувати значущі характеристики та шаблони зі складних даних, що дозволяє виконувати такі завдання, як класифікація зображень, переклад мови та синтез голосу. Щоб розглядати для включення в категорію штучних нейронних мереж, продукт повинен відповідати таким критеріям: * Забезпечте структуру мережі, що складається з взаємопов’язаних нейронних одиниць, щоб полегшити можливості навчання. * Служити основою для реалізації алгоритмів глибокого навчання, таких як DNN. * Підтримка інтеграції з джерелами даних для забезпечення нейронної мережі необхідною інформацією для процесів навчання та прийняття рішень. Загалом, штучні нейронні мережі відіграють вирішальну роль у розвитку машинного навчання та штучного інтелекту, забезпечуючи широкий спектр програм у різних галузях.
Запит на новий застосунок
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загально доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
npm
npmjs.com
npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакунків за умовчанням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платних приватних пакетів, яка називається реєстром npm.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без коду. Neuton.AI був розроблений, щоб допомогти користувачам автоматично створювати надзвичайно крихітні оптимальні моделі ML розмір і точність, і вбудовувати їх у будь-який мікроконтролер, навіть із 8-бітною точністю. Моделі Neuton надзвичайно компактні. До 1000 разів: • менший • мають менше коефіцієнтів • продемонструвати швидший висновок у порівнянні з TensorFlow та іншими фреймворками. Наша команда дослідників даних створила унікальну структуру нейронної мережі Neuton, який є «мозком» нашої платформи. Структура базується на принципі створення моделі нейрон за нейроном, що дозволяє користувачам * автоматично створювати моделі оптимальних розмірів і точності * уникайте ручного пошуку параметрів нейронної мережі * виключити необхідність стиснення, квантування та відсікання моделі після її створення * створювати неймовірно компактні моделі, готові для вбудовування в мікроконтролери Моделі Neuton зберігають усі вихідні характеристики без будь-якого зниження точності. Neuton не зменшує розмір моделі після її створення. Скористайтеся нашим сервісом абсолютно безкоштовно Створіть свою першу надзвичайно крихітну модель ML за допомогою Neuton, щоб зробити свій крайовий пристрій інтелектуальним.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
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