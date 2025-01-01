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Архітектурне програмне забезпечення для візуалізації дозволяє користувачам створювати як двовимірні, так і тривимірні візуальні зображення архітектурних конструкцій. Цей потужний інструмент є важливим для архітекторів та дизайнерів інтер’єрів, що допомагає їм покращити свої концепції та надавати реалістичні уявлення про їхні заключні проекти. Використовуючи це програмне забезпечення, дизайнери можуть ефективно визначити потенційні проблеми на етапах розробки та чіткіше передавати свої ідеї клієнтам. Незважаючи на те, що програмне забезпечення для архітектурного візуалізації ділиться деякими функціями із загальним програмним забезпеченням 3D -рендерінгу, воно виділяється, пропонуючи спеціалізовані функції, пристосовані для архітектурної візуалізації, таких як внутрішні та зовнішні можливості візуалізації. Часто інтегрується з програмним забезпеченням для дизайну та будівництва інформації (BIM), інструменти архітектурного візуалізації створюють більш цілісний підхід до процесу проектування, що полегшує професіоналам втілити свої бачення в життя.
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SketchUp
sketchup.com
SketchUp - це програма для 3D-моделювання, що використовується в архітектурі, дизайні ігри, та інженерії. Доступна у безкоштовних та платних версіях.
Cedreo
cedreo.com
Cedreo - програмне забезпечення для швидкого створення 2D та 3D планів і фотореалістичних візуалізацій домів, ідеальне для архітекторів і дизайнерів.
Floorplanner
floorplanner.com
Floorplanner - це веб-додаток для створення 2D та 3D планів приміщень, з інтуїтивним редактором для проектування простору.
D5 Render
d5render.com
D5 Render - це програмне забезпечення для візуалізації в режимі реального часу, яке допомагає архітекторам і дизайнерам створювати детальні 3D зображення та моделі.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude - веб-програмне забезпечення для 3D-моделювання, що підтримує співпрацю в реальному часі для архітекторів і дизайнерів.
Shapespark
shapespark.com
Shapespark дозволяє архітекторам і дизайнерам створювати інтерактивні 3D-візуалізації будівель, доступні через веб-браузери на будь-яких пристроях.
Rayon.design
rayon.design
Rayon.design - це веб-додаток для створення архітектурних креслень, який підтримує кілька форматів файлів та спрощує планування поверхів.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud – програма для моделювання, документування та візуалізації в архітектурі з інтегрованими робочими процесами та 2D і 3D графікою.
Dezinexpert
dezinexpert.com
Dezinexpert - це додаток для управління проектами в дизайні, який об'єднує інструменти для планування, виставлення рахунків та співпраці.
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