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Редактор доповненої реальності (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) дає змогу користувачам з мінімальними знаннями програмування або зовсім без них створювати AR-дослідження без зусиль. Завдяки інтуїтивно зрозумілим функціям перетягування редактори AR WYSIWYG допомагають розробникам AR імпортувати 3D-об’єкти, відомі як цільові зображення, і бездоганно інтегрувати їх у попередньо розроблені сцени. Ці цільові зображення мають виявлятися та відслідковуватися в перспективі камери, що дозволяє накладати їх на вміст HTML. Більше того, редактор AR WYSIWYG безпечно зберігає ці цільові зображення, надаючи користувачам можливість переглядати та змінювати їх за потреби. Ці інструменти є особливо вигідними для людей, зацікавлених у створенні мобільних додатків AR без складності традиційних вимог до програмування.
Запит на новий застосунок
Wikitude
wikitude.com
Wikitude - додаток для розширеної реальності, що надає користувачам інформацію про реальні об'єкти та дозволяє створювати власний вміст AR для бізнесу.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — це хмарна платформа для створення і спільного використання досвідів розширеної реальності без необхідності завантаження додатків.
Zapworks
zap.works
Zapworks - це платформа для створення та управління досвідом розширеної реальності (AR), що дозволяє створювати AR-вміст без необхідності високих технічних навичок.
ROAR
theroar.io
ROAR - це інструмент для створення доповненої реальності, який дозволяє користувачам без технічних навичок створювати інтерактивний контент швидко та просто.
UniteAR
unitear.com
UniteAR - платформа без коду для створення та розгортання додатків доповненої реальності на Android, iOS та WebAR.
Blippbuilder
blippar.com
BlippBuilder - це інтуїтивний інструмент для створення взаємодії в розширеній реальності, що дозволяє додавати анімації та інтерактивний вміст до друкованих матеріалів.
Hololink
hololink.io
Hololink – це веб-редактор доповненої реальності, який дозволяє створювати голографічний вміст без коду у браузері, використовуючи 3D моделі, відео та анімації.
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