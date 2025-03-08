UniteAR

unitear.com

Інноваційна платформа SaaS Unvative No-Coding Unitear пропонує найсучасніший рішення розширеної реальності (AR), яке не вимагає навичок кодування, що робить створення AR доступним для всіх. За допомогою Unitear користувачі можуть здійснити залучення досвіду AR, який безперешкодно працює як на програмах AR, так і на платформах Webar, забезпечуючи універсальний доступ до свого вмісту. Персоналізовані URL -адреси Webar з вашим іменем бізнесу Unitear дозволяють користувачам налаштувати свої URL -адреси Webar з власною назвою бізнесу, надаючи їм унікальний та фірмовий цифровий простір у світі AR. Ця функція не тільки розширює присутність свого бренду, але й забезпечує незабутній досвід користувачів. Спеціальні програми AR для Android та iOS На додаток до Webar, Unitear дає можливість користувачам розробляти спеціальні програми AR для Android та iOS. Ця можливість дозволяє підприємствам запропонувати спеціалістичний та залучений досвід AR для своєї аудиторії, що ще більше відрізняє їх від конкуренції. Основні переваги unicear: спрощене створення AR: Unitear видаляє бар'єр кодування, що полегшує користувачам втілити свої ідеї AR. Сумісність між платформами: Досягніть користувачів як на додатках AR, так і на Webar безперешкодно, забезпечуючи максимальне залучення аудиторії. Персоналізація бренду: Налаштуйте URL -адреси WebAR з назвою вашого бізнесу, щоб встановити унікальну присутність у ландшафті AR. Розробка мобільних додатків: Створіть спеціальні програми AR для Android та iOS, щоб задовольнити конкретні потреби вашої аудиторії. Готовий до майбутнього: Залишайтеся на передньому плані технології AR, позиціонуючи свій бренд як новатор. Unitear запрошує користувачів вивчити безмежні можливості розширеної реальності, забезпечуючи платформу, де творчість не знає. Об’єднавшись з Unitear, підприємства можуть скористатися трансформаційним потенціалом АР та зробити тривалий вплив на свою аудиторію.