Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Редактор доповненої реальності (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) дає змогу користувачам з мінімальними знаннями програмування або зовсім без них створювати AR-дослідження без зусиль. Завдяки інтуїтивно зрозумілим функціям перетягування редактори AR WYSIWYG допомагають розробникам AR імпортувати 3D-об’єкти, відомі як цільові зображення, і бездоганно інтегрувати їх у попередньо розроблені сцени. Ці цільові зображення мають виявлятися та відслідковуватися в перспективі камери, що дозволяє накладати їх на вміст HTML. Більше того, редактор AR WYSIWYG безпечно зберігає ці цільові зображення, надаючи користувачам можливість переглядати та змінювати їх за потреби. Ці інструменти є особливо вигідними для людей, зацікавлених у створенні мобільних додатків AR без складності традиційних вимог до програмування.
Запит на новий застосунок
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude AR SDK і ряд безкоштовних продуктів, які дозволяють тисячам додатків, брендів, агентств, розробників і ентузіастів AR досягати цілей своїх проектів. Маючи десятки тисяч облікових записів розробників і опублікованих програм AR, Wikitude є провідним постачальником технологій AR.
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks дає змогу вашим дизайнерам, розробникам і маркетологам створювати захоплюючий досвід WebAR, незалежно від їхніх навичок чи бізнес-цілей. Провідне у світі комп’ютерне бачення, створене для WebAR. Наші основні типи відстеження базуються на понад 10-річному досвіді комп’ютерного бачення та оптимізовані для браузерів на різноманітних пристроях, починаючи з найнижчих специфікацій. Використовуйте наші інструменти для швидкого створення прототипів продуктів, впровадження внутрішніх інновацій і підвищення ефективності продажів і маркетингових зусиль. ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент розробника 2022 року» ** ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент для розробника та розробки» 2022 року **
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися досвідом доповненої реальності всього за пару кліків, а також допомагає значно прискорити та спростити процес розробки. Усі можливості, створені за допомогою MyWebAR, доступні у веб-браузері, і споживачам не потрібно завантажувати будь-які програми на свій смартфон або планшет для перегляду AR. Це дозволяє скоротити шлях клієнта та підвищити рівень конверсії. Простий у користуванні редактор без коду та обширна бібліотека готових до використання шаблонів і ресурсів дозволяють користувачам створювати AR-дослідження, не маючи спеціальних навичок і не наймаючи професійних розробників.
ROAR
theroar.io
Редактор ROAR — це найкращий у своєму класі інструмент для створення власної високоякісної доповненої реальності лише за пару кліків. Він розроблений для нетехнічних користувачів. Незалежно від того, чи потрібен він вам для особистого користування чи для бізнесу, ROAR надасть вам повний набір функцій доповненої реальності, які допоможуть вам тестувати, грати та забезпечувати повне занурення користувача для ваших клієнтів, партнерів і друзів. Редактор ROAR містить усі основні функції доповненої реальності, включаючи відео, аудіо, кнопки дій (CTA), зображення, текст, 3D-моделі та навіть додаткові факти для ваших продуктів CPG.
UniteAR
unitear.com
Інноваційна платформа SaaS Unvative No-Coding Unitear пропонує найсучасніший рішення розширеної реальності (AR), яке не вимагає навичок кодування, що робить створення AR доступним для всіх. За допомогою Unitear користувачі можуть здійснити залучення досвіду AR, який безперешкодно працює як на програмах AR, так і на платформах Webar, забезпечуючи універсальний доступ до свого вмісту. Персоналізовані URL -адреси Webar з вашим іменем бізнесу Unitear дозволяють користувачам налаштувати свої URL -адреси Webar з власною назвою бізнесу, надаючи їм унікальний та фірмовий цифровий простір у світі AR. Ця функція не тільки розширює присутність свого бренду, але й забезпечує незабутній досвід користувачів. Спеціальні програми AR для Android та iOS На додаток до Webar, Unitear дає можливість користувачам розробляти спеціальні програми AR для Android та iOS. Ця можливість дозволяє підприємствам запропонувати спеціалістичний та залучений досвід AR для своєї аудиторії, що ще більше відрізняє їх від конкуренції. Основні переваги unicear: спрощене створення AR: Unitear видаляє бар'єр кодування, що полегшує користувачам втілити свої ідеї AR. Сумісність між платформами: Досягніть користувачів як на додатках AR, так і на Webar безперешкодно, забезпечуючи максимальне залучення аудиторії. Персоналізація бренду: Налаштуйте URL -адреси WebAR з назвою вашого бізнесу, щоб встановити унікальну присутність у ландшафті AR. Розробка мобільних додатків: Створіть спеціальні програми AR для Android та iOS, щоб задовольнити конкретні потреби вашої аудиторії. Готовий до майбутнього: Залишайтеся на передньому плані технології AR, позиціонуючи свій бренд як новатор. Unitear запрошує користувачів вивчити безмежні можливості розширеної реальності, забезпечуючи платформу, де творчість не знає. Об’єднавшись з Unitear, підприємства можуть скористатися трансформаційним потенціалом АР та зробити тривалий вплив на свою аудиторію.
Hololink
hololink.io
Hololink — це веб-редактор доповненої реальності, який дозволяє створювати доповнену реальність за допомогою візуального рішення без коду та найкращого в галузі розпізнавання зображень. AR, створений у Hololink, обслуговується безпосередньо в мобільному браузері без використання програми, завдяки чому весь процес від створення до кінцевого користувача на 100% базується на браузері. Нескінченно масштабована та ідеально підходить для будь-яких маркетингових або комунікаційних каналів у захоплюючому Інтернеті. Створюйте AR безпосередньо в браузері, використовуючи 3D-моделі, анімацію, відео, зображення та аудіо. Просто перетягніть і опустіть, щоб розмістити вміст. Зробіть свій AR захоплюючим та інтерактивним за допомогою кількох підключених сцен і опублікуйте його одним клацанням миші. Налаштуйте все, починаючи від екрана завантаження та завантажувальної кнопки до всього вмісту, додаючи анімацію до неанімованих об’єктів безпосередньо в редакторі. Використовуйте зелений екран, щоб ваші відео випливали. Hololink з гордістю створено в Копенгагені, Данія. Наша віддана команда має понад 50 років спільного досвіду роботи з доповненою реальністю, комп’ютерним баченням, візуальним дизайном і комунікаціями, управління проектами та професійними артистами джазової музики, образотворчого та виконавського мистецтва.
Blippbuilder
blippar.com
Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого, від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів чи книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. Додайте посилання для покупки, збирайте відгуки користувачів, демонструйте, як використовувати ваш продукт тощо.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.