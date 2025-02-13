Програмне забезпечення редактора AR WYSIWYG - Найпопулярніші застосунки - Сан-Томе і Принсіпі

UniteAR

unitear.com

Інноваційна платформа SaaS доповненої реальності без кодування UniteAR пропонує передове рішення доповненої реальності (AR), яке не потребує навичок програмування, що робить створення AR доступним для всіх. За допомогою UniteAR користувачі можуть створювати захоплюючі AR-дослідження, які безперебійно працюватимуть як у доповнених доповнених додатках, так і на платформах WebAR, забезпечуючи різноманітне охоплення їх вмісту. Персоналізовані URL-адреси WebAR із назвою вашої компанії UniteAR дозволяє користувачам налаштовувати URL-адреси WebAR за допомогою назви власної компанії, надаючи їм унікальний фірмовий цифровий простір у світі AR. Ця функція не лише покращує присутність бренду, але й забезпечує незабутню взаємодію з користувачем. Спеціальні програми AR для Android та iOS Окрім WebAR, UniteAR дає змогу користувачам розробляти власні програми AR для Android та iOS. Ця можливість дозволяє компаніям пропонувати аудиторії адаптований та захоплюючий досвід доповненої реальності, ще більше виділяючи їх серед конкурентів. Основні переваги UniteAR: Спрощене створення AR: UniteAR усуває бар’єр кодування, що дозволяє користувачам легко втілювати свої ідеї AR. Сумісність із різними платформами: безперебійно охоплюйте користувачів як у програмах AR, так і в WebAR, забезпечуючи максимальне залучення аудиторії. Персоналізація бренду: налаштуйте URL-адреси WebAR за допомогою назви вашої компанії, щоб створити унікальну присутність у ландшафті AR. Розробка мобільних додатків: створюйте спеціальні доповнені програми для Android та iOS, щоб задовольнити потреби вашої аудиторії. Готовність до майбутнього: залишайтеся в авангарді технологій AR, позиціонуючи свій бренд як інноватора. UniteAR запрошує користувачів досліджувати безмежні можливості доповненої реальності, надаючи платформу, де творчість не знає меж. Об’єднавшись із UniteAR, компанії зможуть використати трансформаційний потенціал AR і справити тривалий вплив на свою аудиторію.