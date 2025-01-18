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Програмне забезпечення редактора AR WYSIWYG - Найпопулярніші застосунки - Катар
Редактор доповненої реальності (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) дає змогу користувачам з мінімальними знаннями програмування або зовсім без них створювати AR-дослідження без зусиль. Завдяки інтуїтивно зрозумілим функціям перетягування редактори AR WYSIWYG допомагають розробникам AR імпортувати 3D-об’єкти, відомі як цільові зображення, і бездоганно інтегрувати їх у попередньо розроблені сцени. Ці цільові зображення мають виявлятися та відслідковуватися в перспективі камери, що дозволяє накладати їх на вміст HTML. Більше того, редактор AR WYSIWYG безпечно зберігає ці цільові зображення, надаючи користувачам можливість переглядати та змінювати їх за потреби. Ці інструменти є особливо вигідними для людей, зацікавлених у створенні мобільних додатків AR без складності традиційних вимог до програмування.
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Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks дає змогу вашим дизайнерам, розробникам і маркетологам створювати захоплюючий досвід WebAR, незалежно від їхніх навичок чи бізнес-цілей. Провідне у світі комп’ютерне бачення, створене для WebAR. Наші основні типи відстеження базуються на понад 10-річному досвіді комп’ютерного бачення та оптимізовані для браузерів на різноманітних пристроях, починаючи з найнижчих специфікацій. Використовуйте наші інструменти для швидкого створення прототипів продуктів, впровадження внутрішніх інновацій і підвищення ефективності продажів і маркетингових зусиль. ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент розробника 2022 року» ** ** Переможець у номінації «Найкращий інструмент для розробника та розробки» 2022 року **
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude AR SDK і ряд безкоштовних продуктів, які дозволяють тисячам додатків, брендів, агентств, розробників і ентузіастів AR досягати цілей своїх проектів. Маючи десятки тисяч облікових записів розробників і опублікованих програм AR, Wikitude є провідним постачальником технологій AR.
Hololink
hololink.io
Hololink — це веб-редактор доповненої реальності, який дозволяє створювати доповнену реальність за допомогою візуального рішення без коду та найкращого в галузі розпізнавання зображень. AR, створений у Hololink, обслуговується безпосередньо в мобільному браузері без використання програми, завдяки чому весь процес від створення до кінцевого користувача на 100% базується на браузері. Нескінченно масштабована та ідеально підходить для будь-яких маркетингових або комунікаційних каналів у захоплюючому Інтернеті. Створюйте AR безпосередньо в браузері, використовуючи 3D-моделі, анімацію, відео, зображення та аудіо. Просто перетягніть і опустіть, щоб розмістити вміст. Зробіть свій AR захоплюючим та інтерактивним за допомогою кількох підключених сцен і опублікуйте його одним клацанням миші. Налаштуйте все, починаючи від екрана завантаження та завантажувальної кнопки до всього вмісту, додаючи анімацію до неанімованих об’єктів безпосередньо в редакторі. Використовуйте зелений екран, щоб ваші відео випливали. Hololink з гордістю створено в Копенгагені, Данія. Наша віддана команда має понад 50 років спільного досвіду роботи з доповненою реальністю, комп’ютерним баченням, візуальним дизайном і комунікаціями, управління проектами та професійними артистами джазової музики, образотворчого та виконавського мистецтва.
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися досвідом доповненої реальності всього за пару кліків, а також допомагає значно прискорити та спростити процес розробки. Усі можливості, створені за допомогою MyWebAR, доступні у веб-браузері, і споживачам не потрібно завантажувати будь-які програми на свій смартфон або планшет для перегляду AR. Це дозволяє скоротити шлях клієнта та підвищити рівень конверсії. Простий у користуванні редактор без коду та обширна бібліотека готових до використання шаблонів і ресурсів дозволяють користувачам створювати AR-дослідження, не маючи спеціальних навичок і не наймаючи професійних розробників.
ROAR
theroar.io
Редактор ROAR — це найкращий у своєму класі інструмент для створення власної високоякісної доповненої реальності лише за пару кліків. Він розроблений для нетехнічних користувачів. Незалежно від того, чи потрібен він вам для особистого користування чи для бізнесу, ROAR надасть вам повний набір функцій доповненої реальності, які допоможуть вам тестувати, грати та забезпечувати повне занурення користувача для ваших клієнтів, партнерів і друзів. Редактор ROAR містить усі основні функції доповненої реальності, включаючи відео, аудіо, кнопки дій (CTA), зображення, текст, 3D-моделі та навіть додаткові факти для ваших продуктів CPG.
Blippbuilder
blippar.com
Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого, від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів чи книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. Додайте посилання для покупки, збирайте відгуки користувачів, демонструйте, як використовувати ваш продукт тощо.
UniteAR
unitear.com
Інноваційна платформа SaaS доповненої реальності без кодування UniteAR пропонує передове рішення доповненої реальності (AR), яке не потребує навичок програмування, що робить створення AR доступним для всіх. За допомогою UniteAR користувачі можуть створювати захоплюючі AR-дослідження, які безперебійно працюватимуть як у доповнених доповнених додатках, так і на платформах WebAR, забезпечуючи різноманітне охоплення їх вмісту. Персоналізовані URL-адреси WebAR із назвою вашої компанії UniteAR дозволяє користувачам налаштовувати URL-адреси WebAR за допомогою назви власної компанії, надаючи їм унікальний фірмовий цифровий простір у світі AR. Ця функція не лише покращує присутність бренду, але й забезпечує незабутню взаємодію з користувачем. Спеціальні програми AR для Android та iOS Окрім WebAR, UniteAR дає змогу користувачам розробляти власні програми AR для Android та iOS. Ця можливість дозволяє компаніям пропонувати аудиторії адаптований та захоплюючий досвід доповненої реальності, ще більше виділяючи їх серед конкурентів. Основні переваги UniteAR: Спрощене створення AR: UniteAR усуває бар’єр кодування, що дозволяє користувачам легко втілювати свої ідеї AR. Сумісність із різними платформами: безперебійно охоплюйте користувачів як у програмах AR, так і в WebAR, забезпечуючи максимальне залучення аудиторії. Персоналізація бренду: налаштуйте URL-адреси WebAR за допомогою назви вашої компанії, щоб створити унікальну присутність у ландшафті AR. Розробка мобільних додатків: створюйте спеціальні доповнені програми для Android та iOS, щоб задовольнити потреби вашої аудиторії. Готовність до майбутнього: залишайтеся в авангарді технологій AR, позиціонуючи свій бренд як інноватора. UniteAR запрошує користувачів досліджувати безмежні можливості доповненої реальності, надаючи платформу, де творчість не знає меж. Об’єднавшись із UniteAR, компанії зможуть використати трансформаційний потенціал AR і справити тривалий вплив на свою аудиторію.