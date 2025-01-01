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Програмне забезпечення редактора AR WYSIWYG - Найпопулярніші застосунки - Оман
Редактор доповненої реальності (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) дає змогу користувачам з мінімальними знаннями програмування або зовсім без них створювати AR-дослідження без зусиль. Завдяки інтуїтивно зрозумілим функціям перетягування редактори AR WYSIWYG допомагають розробникам AR імпортувати 3D-об’єкти, відомі як цільові зображення, і бездоганно інтегрувати їх у попередньо розроблені сцени. Ці цільові зображення мають виявлятися та відслідковуватися в перспективі камери, що дозволяє накладати їх на вміст HTML. Більше того, редактор AR WYSIWYG безпечно зберігає ці цільові зображення, надаючи користувачам можливість переглядати та змінювати їх за потреби. Ці інструменти є особливо вигідними для людей, зацікавлених у створенні мобільних додатків AR без складності традиційних вимог до програмування.
Запит на новий застосунок
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компанія Qualcomm, є відомим піонером мобільної технології доповненої реальності (AR) і компанією, що стоїть за низкою відзначених нагородами рішень AR для смартфонів, планшетів і розумних окулярів. Його повністю власна розроблена технологія AR доступна через його основний продукт Wikitude...
ROAR
theroar.io
Редактор ROAR — це найкращий у своєму класі інструмент для створення власної високоякісної доповненої реальності лише за пару кліків. Він розроблений для нетехнічних користувачів. Незалежно від того, чи потрібен він вам для особистого користування чи для бізнесу, ROAR надасть вам повний набір функці...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — це хмарна платформа, яка дозволяє користувачам створювати та ділитися досвідом доповненої реальності всього за пару кліків, а також допомагає значно прискорити та спростити процес розробки. Усі можливості, створені за допомогою MyWebAR, доступні у веб-браузері, і споживачам не потрібно зав...
Zapworks
zap.works
Zapworks — це нагороджена платформа WebAR. Створюйте, керуйте та публікуйте вражаючі можливості WebAR за допомогою нашого набору креативних інструментів, SDK, користувацьких рішень для брендингу та хостингу та потужної CMS. Завдяки рішенням без коду, з низьким кодом або спеціальним кодом, Zapworks д...
UniteAR
unitear.com
Інноваційна платформа SaaS доповненої реальності без кодування UniteAR пропонує передове рішення доповненої реальності (AR), яке не потребує навичок програмування, що робить створення AR доступним для всіх. За допомогою UniteAR користувачі можуть створювати захоплюючі AR-дослідження, які безперебійн...
Blippbuilder
blippar.com
Простий, але потужний спосіб створити AR – Blippbuilder. Інструмент дизайну простий у вивченні, він дозволяє додати шар інтерактивності до ваших друкованих матеріалів, будь-чого, від плаката, друкованої реклами, стенду для заходів чи книги. Оживіть його за допомогою анімації, ігор або 3D-моделей. До...
Hololink
hololink.io
Hololink — це веб-редактор доповненої реальності, який дозволяє створювати доповнену реальність за допомогою візуального рішення без коду та найкращого в галузі розпізнавання зображень. AR, створений у Hololink, обслуговується безпосередньо в мобільному браузері без використання програми, завдяки чо...