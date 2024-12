Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення редактора AR WYSIWYG - Найпопулярніші застосунки - Нідерланди

Редактор доповненої реальності (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) дає змогу користувачам з мінімальними знаннями програмування або зовсім без них створювати AR-дослідження без зусиль. Завдяки інтуїтивно зрозумілим функціям перетягування редактори AR WYSIWYG допомагають розробникам AR імпортувати 3D-об’єкти, відомі як цільові зображення, і бездоганно інтегрувати їх у попередньо розроблені сцени. Ці цільові зображення мають виявлятися та відслідковуватися в перспективі камери, що дозволяє накладати їх на вміст HTML. Більше того, редактор AR WYSIWYG безпечно зберігає ці цільові зображення, надаючи користувачам можливість переглядати та змінювати їх за потреби. Ці інструменти є особливо вигідними для людей, зацікавлених у створенні мобільних додатків AR без складності традиційних вимог до програмування.