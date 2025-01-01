Інструменти співпраці AR - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти AR Collaboration використовуються для навчання, співпраці та надання технічної підтримки з віддаленого середовища за допомогою програм доповненої реальності (AR). Інструменти AR Collab часто використовуються для надання віддаленої підтримки в таких сферах, як технічне обслуговування, виробництво, автомобільна промисловість і комунальні послуги. У цих полях користувачі можуть підключати апаратне забезпечення, наприклад телефони, планшети або окуляри AR, до програмного забезпечення, яке надає їм візуальні інструкції, які показують, як проводити технічне обслуговування будь-якого конкретного обладнання. Прикладом може бути частина техніки, яка зламалася, і тепер польовий працівник повинен навчитися її ремонтувати. Програмне забезпечення для спільної роботи AR може не лише надавати візуальні інструкції, які покажуть працівнику, де саме знаходиться поломка обладнання, але також може з’єднати його з командою віддаленої підтримки, яка може бачити саме те, що бачить працівник. Разом вони можуть співпрацювати над вирішенням проблеми за допомогою AR і візуальних інструкцій.
Запит на новий застосунок
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens - це додаток для віддаленої допомоги з використанням AR, що дозволяє технікам отримувати живі зображення з камер смартфонів користувачів для вирішення проблем.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — це інструмент візуальної віддаленої підтримки, що використовує доповнену реальність і ШІ для допомоги у вирішенні технічних проблем через відео.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo дозволяє агентам підтримки надсилати посилання для доступу до камер телефонів клієнтів, щоб бачити те, що вони бачать, без встановлення додатка.
XMReality
xmreality.com
XMReality - це додаток для віддаленої візуальної підтримки, що використовує розширену реальність для покращення співпраці та навчання у виробництві та обслуговуванні.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — це професійний інструмент для дистанційного зв'язку з клієнтами, що допомагає заощаджувати час і гроші.
Help Lightning
helplightning.com
Допомога Lightning - це додаток для віддаленої підтримки, що використовує відеозв'язок та розширену реальність для покращення комунікацій та вирішення проблем.
Streem
streem.com
Streem - це інструмент для віддаленої візуальної підтримки, що використовує доповнену реальність для швидкого вирішення проблем через відео співпрацю.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz — це застосунок для віддаленого консультування та управління, що використовує доповнену реальність для підтримки команди у реальному часі.
Oculavis
oculavis.de
Oculavis SHARE - додаток для покращення технічного обслуговування через віддалену підтримку та використання технології розширеної реальності.
SightCall
sightcall.com
SightCall VISION – платформа для візуальної допомоги, що дозволяє вирішувати проблеми обслуговування за допомогою AR, відео та комп'ютерного зору.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.