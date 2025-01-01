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Інструменти співпраці AR
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Інструменти співпраці AR - Найпопулярніші застосунки

Інструменти AR Collaboration використовуються для навчання, співпраці та надання технічної підтримки з віддаленого середовища за допомогою програм доповненої реальності (AR). Інструменти AR Collab часто використовуються для надання віддаленої підтримки в таких сферах, як технічне обслуговування, виробництво, автомобільна промисловість і комунальні послуги. У цих полях користувачі можуть підключати апаратне забезпечення, наприклад телефони, планшети або окуляри AR, до програмного забезпечення, яке надає їм візуальні інструкції, які показують, як проводити технічне обслуговування будь-якого конкретного обладнання. Прикладом може бути частина техніки, яка зламалася, і тепер польовий працівник повинен навчитися її ремонтувати. Програмне забезпечення для спільної роботи AR може не лише надавати візуальні інструкції, які покажуть працівнику, де саме знаходиться поломка обладнання, але також може з’єднати його з командою віддаленої підтримки, яка може бачити саме те, що бачить працівник. Разом вони можуть співпрацювати над вирішенням проблеми за допомогою AR і візуальних інструкцій.

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Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.

Zoho Lens

Zoho Lens

zoho.com

Zoho Lens - це додаток для віддаленої допомоги з використанням AR, що дозволяє технікам отримувати живі зображення з камер смартфонів користувачів для вирішення проблем.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.

AR Genie

AR Genie

argenie.ai

AR Genie — це інструмент візуальної віддаленої підтримки, що використовує доповнену реальність і ШІ для допомоги у вирішенні технічних проблем через відео.

Viewabo

Viewabo

viewabo.com

Viewabo дозволяє агентам підтримки надсилати посилання для доступу до камер телефонів клієнтів, щоб бачити те, що вони бачать, без встановлення додатка.

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality - це додаток для віддаленої візуальної підтримки, що використовує розширену реальність для покращення співпраці та навчання у виробництві та обслуговуванні.

AIRe Link

AIRe Link

aire.link

AIRe Link — це професійний інструмент для дистанційного зв'язку з клієнтами, що допомагає заощаджувати час і гроші.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Допомога Lightning - це додаток для віддаленої підтримки, що використовує відеозв'язок та розширену реальність для покращення комунікацій та вирішення проблем.

Streem

Streem

streem.com

Streem - це інструмент для віддаленої візуальної підтримки, що використовує доповнену реальність для швидкого вирішення проблем через відео співпрацю.

Telepresenz

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz — це застосунок для віддаленого консультування та управління, що використовує доповнену реальність для підтримки команди у реальному часі.

Oculavis

Oculavis

oculavis.de

Oculavis SHARE - додаток для покращення технічного обслуговування через віддалену підтримку та використання технології розширеної реальності.

SightCall

SightCall

sightcall.com

SightCall VISION – платформа для візуальної допомоги, що дозволяє вирішувати проблеми обслуговування за допомогою AR, відео та комп'ютерного зору.

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