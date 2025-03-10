Інструменти співпраці AR - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти AR Collaboration використовуються для навчання, співпраці та надання технічної підтримки з віддаленого середовища за допомогою програм доповненої реальності (AR). Інструменти AR Collab часто використовуються для надання віддаленої підтримки в таких сферах, як технічне обслуговування, виробництво, автомобільна промисловість і комунальні послуги. У цих полях користувачі можуть підключати апаратне забезпечення, наприклад телефони, планшети або окуляри AR, до програмного забезпечення, яке надає їм візуальні інструкції, які показують, як проводити технічне обслуговування будь-якого конкретного обладнання. Прикладом може бути частина техніки, яка зламалася, і тепер польовий працівник повинен навчитися її ремонтувати. Програмне забезпечення для спільної роботи AR може не лише надавати візуальні інструкції, які покажуть працівнику, де саме знаходиться поломка обладнання, але також може з’єднати його з командою віддаленої підтримки, яка може бачити саме те, що бачить працівник. Разом вони можуть співпрацювати над вирішенням проблеми за допомогою AR і візуальних інструкцій.
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Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect - це платформа для співпраці у проектах, що дозволяє обмінюватися даними та координувати моделі в режимі реального часу.
Zoho Lens
zoho.com
Zoho Lens - це додаток для віддаленої допомоги з використанням AR, що дозволяє технікам отримувати живі зображення з камер смартфонів користувачів для вирішення проблем.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — це інструмент візуальної віддаленої підтримки, що використовує доповнену реальність і ШІ для допомоги у вирішенні технічних проблем через відео.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo дозволяє агентам підтримки надсилати посилання для доступу до камер телефонів клієнтів, щоб бачити те, що вони бачать, без встановлення додатка.
XMReality
xmreality.com
XMReality - це додаток для віддаленої візуальної підтримки, що використовує розширену реальність для покращення співпраці та навчання у виробництві та обслуговуванні.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — це професійний інструмент для дистанційного зв'язку з клієнтами, що допомагає заощаджувати час і гроші.
Help Lightning
helplightning.com
Допомога Lightning - це додаток для віддаленої підтримки, що використовує відеозв'язок та розширену реальність для покращення комунікацій та вирішення проблем.
Streem
streem.com
Streem - це інструмент для віддаленої візуальної підтримки, що використовує доповнену реальність для швидкого вирішення проблем через відео співпрацю.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — це система дистанційного керування та цифрового робочого процесу на основі доповненої реальності, яку можна використовувати з різноманітними пристроями, включаючи розумні окуляри, для доступу до віддалених експертів і дистанційної діагностики, оцінки та усунення несправностей активів у полі. Telepresenz забезпечує двосторонній зв’язок у режимі реального часу між віддаленим експертом і польовими користувачами, зменшуючи витрати, пов’язані з наданням такого досвіду, коли це необхідно, роблячи не тільки можливою, але й цілком життєздатною роботу з особами, які знаходяться по всьому світу.
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE розроблено, щоб вивести підтримку клієнтів для виробників машин на новий рівень. Припиніть подорожувати світом для служби. Надайте своїм кінцевим користувачам документацію про машину за допомогою доповненої реальності або зв’яжіться з точкою зору клієнтів у реальному часі та вирішуйте проблеми дистанційно.
SightCall
sightcall.com
ViseCall Vision - це єдина програмна платформа, яка надає організаціям обслуговування підприємств, щоб переглянути, аналізувати, керувати та звітувати в момент обслуговування. Агенти, клієнти, технічні працівники та віддалені експерти можуть використовувати ViseCall Vision для візуального вирішення проблем з реальним світом, використовуючи комбінацію допоміжної реальності (AR), відео-допомогу та мультимодального генеративного комп'ютерного зору AI в єдиній платформі. SightCall є інноваційним світовим лідером у галузі візуальної допомоги та ефективності послуг підприємства. Заснований у 2008 році, GiteCall отримав визнання за свої інновації, класифікуючи в класі 5000 2023 року як одну з найбільш швидко зростаючих програмних компаній в США, що компанія має штаб-квартиру в Сан-Франциско, Каліфорнії та Парижі, Франції.
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