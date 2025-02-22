Інструменти співпраці AR - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Інструменти AR Collaboration використовуються для навчання, співпраці та надання технічної підтримки з віддаленого середовища за допомогою програм доповненої реальності (AR). Інструменти AR Collab часто використовуються для надання віддаленої підтримки в таких сферах, як технічне обслуговування, виробництво, автомобільна промисловість і комунальні послуги. У цих полях користувачі можуть підключати апаратне забезпечення, наприклад телефони, планшети або окуляри AR, до програмного забезпечення, яке надає їм візуальні інструкції, які показують, як проводити технічне обслуговування будь-якого конкретного обладнання. Прикладом може бути частина техніки, яка зламалася, і тепер польовий працівник повинен навчитися її ремонтувати. Програмне забезпечення для спільної роботи AR може не лише надавати візуальні інструкції, які покажуть працівнику, де саме знаходиться поломка обладнання, але також може з’єднати його з командою віддаленої підтримки, яка може бачити саме те, що бачить працівник. Разом вони можуть співпрацювати над вирішенням проблеми за допомогою AR і візуальних інструкцій.
Запит на новий застосунок
Zoho Lens
zoho.com
Інтерактивна віддалена допомога з використанням доповненої реальності. Подивіться на проблеми в обладнанні — від заводських машин до серверів — у будь-який момент прямо зі свого столу, отримавши доступ до камери смартфона користувача у віддаленому місці.
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — професійний інструмент для віддаленого спілкування з клієнтами. Заощаджуйте гроші та час і передайте свої ноу-хау наступному поколінню техніків.
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагностику та підтримку. За допомогою API або SDK Streem віддалені відеоінструменти з підтримкою AR можна вбудовувати та/або інтегрувати в рідні програми та існуючі робочі процеси
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — це компанія B2B, що займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), що спеціалізується на віддаленій допомозі. Він надає відеопослуги нового покоління для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч з усіма, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єднання двох відеопотоків і використання 3D-анотацій для покращення зв’язку в реальному часі та вирішення складних проблем. Help Lightning використовується для встановлення, перевірки, навчання, обслуговування та ремонту складного обладнання та виробів. Завдяки Help Lightning клієнти бачать миттєве покращення продуктивності, включаючи збільшення частоти першочергових виправлень, менше рухів вантажівок, розширення робочої сили та підвищення рівня задоволеності кінцевих клієнтів, одночасно збільшуючи дохід від послуг і маржу.
SightCall
sightcall.com
SightCall VISION — це єдина програмна платформа, яка надає корпоративним сервісним організаціям можливість бачити, аналізувати, направляти та звітувати в момент надання послуг. Агенти, клієнти, технічні спеціалісти та віддалені експерти можуть використовувати SightCall VISION для візуального вирішення реальних проблем обслуговування, використовуючи комбінацію доповненої реальності (AR), відеодопомоги та мультимодального генеративного комп’ютерного бачення, покращеного штучним інтелектом, на єдиній платформі. SightCall є інноваційним світовим лідером у сфері візуальної допомоги та ефективності корпоративних послуг. Заснована в 2008 році, SightCall отримала нагороди за свої інновації, увійшовши до рейтингу Inc. 5000 Class of 2023 як одна з найбільш швидкозростаючих програмних компаній у США. Штаб-квартири компанії розташовані в Сан-Франциско, Каліфорнія, і Парижі, Франція.
XMReality
xmreality.com
XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та розроблена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішення проблем швидше, ніж будь-коли раніше, і все ще достатньо простим, щоб кожен у вашій організації міг використовувати його. З нульовим часом впровадження ви можете розпочати роботу негайно. XMReality AB (publ) є лідером на ринку дистанційної візуальної допомоги, і наше рішення використовується по всьому світу в понад 60 країнах. Nestlé, Electrolux Professional, Sidel, Heineken і Nibe є прикладами понад 150 клієнтів. XMReality розташована у Швеції та США та котирується на першому північному зростаючому ринку Nasdaq (тикер: XMR).
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — це візуальний інструмент віддаленої допомоги на основі ШІ, доповненої реальності (AR) і великої мовної моделі (L.L.M.). Це дає змогу експертам у всьому світі співпрацювати з техніками чи клієнтами, щоб допомагати та візуально направляти використання анотацій AR у відео в реальному часі для вирішення складних технічних проблем дистанційно. Наші зручні інструменти дозволяють легко вирішувати проблеми за допомогою окулярів AR, мобільних пристроїв або планшетів, усуваючи плутанину та складність, пов’язану з технічною термінологією. Розширте свої можливості технічної підтримки щодо експлуатації та технічного обслуговування або навчання, щоб прискорити вирішення, покращити взаємодію з клієнтами, заощадити час і зменшити витрати.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — це система дистанційного керування та цифрового робочого процесу на основі доповненої реальності, яку можна використовувати з різноманітними пристроями, включаючи розумні окуляри, для доступу до віддалених експертів і дистанційної діагностики, оцінки та усунення несправностей активів у полі. Telepresenz забезпечує двосторонній зв’язок у режимі реального часу між віддаленим експертом і польовими користувачами, зменшуючи витрати, пов’язані з наданням такого досвіду, коли це необхідно, роблячи не тільки можливою, але й цілком життєздатною роботу з особами, які знаходяться по всьому світу.
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE розроблено, щоб вивести підтримку клієнтів для виробників машин на новий рівень. Припиніть подорожувати світом для служби. Надайте своїм кінцевим користувачам документацію про машину за допомогою доповненої реальності або зв’яжіться з точкою зору клієнтів у реальному часі та вирішуйте проблеми дистанційно.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізується на виведенні інструментів доповненої та віртуальної реальності на передовий край бізнес-технологій. Наш досвід полягає не лише у створенні футуристичних рішень; це в тому, щоб зробити їх доступними та практичними для потреб сучасного динамічного бізнесу. Передові функції У SynergyXR ми не просто створюємо інструменти; ми ліпимо досвід. Наші продукти — це більше, ніж просто програмне забезпечення; вони є воротами до нових вимірів взаємодії та співпраці. З акцентом на зручні для користувача інтерфейси та надійні функціональні можливості наші рішення XR легко інтегруються у ваші бізнес-процеси. Від захоплюючих навчальних модулів до інтерактивних демонстрацій продуктів ми гарантуємо, що доповнена та віртуальна реальність — це більше, ніж просто модні слова — це необхідні інструменти для успіху сучасного бізнесу. Незрівнянні цінності та рішення Що відрізняє SynergyXR від інших, так це наша відданість вирішенню реальних бізнес-завдань. Ми віримо в підхід, орієнтований на першу чергу на людей, коли технологія служить засобом, а не перешкодою. Наші рішення створені для підвищення ефективності, сприяння інноваціям і оптимізації спілкування між глобальними командами. Використовуючи наші інструменти XR, компанії можуть подолати традиційні межі, відкриваючи нові можливості для співпраці, навчання та залучення клієнтів. Пориньте в майбутнє з SynergyXR – де розширена реальність стає повсякденною реальністю для вашого бізнесу.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo дозволяє агентам служби підтримки надсилати посилання для доступу до камер телефонів клієнтів, щоб бачити, що вони бачать, без того, щоб клієнти встановлювали програму. Дозволяючи компаніям бачити речі так, як бачать їх клієнти, Viewabo розширює можливості команд обслуговування клієнтів, забезпечуючи більш спрощений процес діагностики та вирішення проблем. Це зменшує тертя, пришвидшує час виконання та покращує роботу віддаленої підтримки клієнтів.
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