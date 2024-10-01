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Інструменти співпраці AR - Найпопулярніші застосунки - Малаві
Інструменти AR Collaboration використовуються для навчання, співпраці та надання технічної підтримки з віддаленого середовища за допомогою програм доповненої реальності (AR). Інструменти AR Collab часто використовуються для надання віддаленої підтримки в таких сферах, як технічне обслуговування, виробництво, автомобільна промисловість і комунальні послуги. У цих полях користувачі можуть підключати апаратне забезпечення, наприклад телефони, планшети або окуляри AR, до програмного забезпечення, яке надає їм візуальні інструкції, які показують, як проводити технічне обслуговування будь-якого конкретного обладнання. Прикладом може бути частина техніки, яка зламалася, і тепер польовий працівник повинен навчитися її ремонтувати. Програмне забезпечення для спільної роботи AR може не лише надавати візуальні інструкції, які покажуть працівнику, де саме знаходиться поломка обладнання, але також може з’єднати його з командою віддаленої підтримки, яка може бачити саме те, що бачить працівник. Разом вони можуть співпрацювати над вирішенням проблеми за допомогою AR і візуальних інструкцій.
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Zoho Lens
zoho.com
Інтерактивна віддалена допомога з використанням доповненої реальності. Подивіться на проблеми в обладнанні — від заводських машин до серверів — у будь-який момент прямо зі свого столу, отримавши доступ до камери смартфона користувача у віддаленому місці.
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
AR Genie
argenie.ai
AR Genie — це візуальний інструмент віддаленої допомоги на основі ШІ, доповненої реальності (AR) і великої мовної моделі (L.L.M.). Це дає змогу експертам у всьому світі співпрацювати з техніками чи клієнтами, щоб допомагати та візуально направляти використання анотацій AR у відео в реальному часі дл...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link — професійний інструмент для віддаленого спілкування з клієнтами. Заощаджуйте гроші та час і передайте свої ноу-хау наступному поколінню техніків.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo дозволяє агентам служби підтримки надсилати посилання для доступу до камер телефонів клієнтів, щоб бачити, що вони бачать, без того, щоб клієнти встановлювали програму. Дозволяючи компаніям бачити речі так, як бачать їх клієнти, Viewabo розширює можливості команд обслуговування клієнтів, заб...
XMReality
xmreality.com
XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та створена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішення ...
Help Lightning
helplightning.com
Програмне забезпечення віддаленої допомоги Lightning надає відеопослуги для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч із будь-ким, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єдна...
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® — це система дистанційного керування та цифрового робочого процесу на основі доповненої реальності, яку можна використовувати з різноманітними пристроями, включаючи розумні окуляри, для доступу до віддалених експертів і дистанційної діагностики, оцінки та усунення несправностей активів ...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE розроблено, щоб вивести підтримку клієнтів для виробників машин на новий рівень. Припиніть подорожувати світом для служби. Надайте своїм кінцевим користувачам документацію про машину за допомогою доповненої реальності або зв’яжіться з точкою зору клієнтів у реальному часі та вирішуйте...
SightCall
sightcall.com
SightCall — це провідна у світі відеохмарна платформа на базі доповненої реальності, яка забезпечує живу дистанційну взаємодію між бізнесом і клієнтами на всіх континентах у всьому світі. У зв’язаному світі, орієнтованому на мобільні пристрої, компанії, які використовують SightCall, мають можливість...