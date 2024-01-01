Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти співпраці AR - Найпопулярніші застосунки - Андорра Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти AR Collaboration використовуються для навчання, співпраці та надання технічної підтримки з віддаленого середовища за допомогою програм доповненої реальності (AR). Інструменти AR Collab часто використовуються для надання віддаленої підтримки в таких сферах, як технічне обслуговування, виробництво, автомобільна промисловість і комунальні послуги. У цих полях користувачі можуть підключати апаратне забезпечення, наприклад телефони, планшети або окуляри AR, до програмного забезпечення, яке надає їм візуальні інструкції, які показують, як проводити технічне обслуговування будь-якого конкретного обладнання. Прикладом може бути частина техніки, яка зламалася, і тепер польовий працівник повинен навчитися її ремонтувати. Програмне забезпечення для спільної роботи AR може не лише надавати візуальні інструкції, які покажуть працівнику, де саме знаходиться поломка обладнання, але також може з’єднати його з командою віддаленої підтримки, яка може бачити саме те, що бачить працівник. Разом вони можуть співпрацювати над вирішенням проблеми за допомогою AR і візуальних інструкцій.