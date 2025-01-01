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Програмне забезпечення для захисту програм
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Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для захисту додатків дозволяє користувачам змінювати джерело додатка, щоб зробити його більш стійким до зовнішнього втручання.

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Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.

Appdome

Appdome

appdome.com

Appdome - це платформа для автоматизованого захисту мобільних додатків, яка забезпечує безпеку, запобігання шахрайству та управління ризиками для Android та iOS.

AppSealing

AppSealing

appsealing.com

AppSealing забезпечує захист мобільних додатків, запобігаючи модифікаціям, зворотній інженерії та шахрайству, не потребуючи кодування.

Jscrambler

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler - це додаток для захисту веб-додатків, який обмиває JavaScript-код і запобігає несанкціонованому доступу та загрозам на стороні клієнта.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.

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Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog