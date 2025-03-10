Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для захисту додатків дозволяє користувачам змінювати джерело додатка, щоб зробити його більш стійким до зовнішнього втручання.
Запит на новий застосунок
Codacy
codacy.com
Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.
Appdome
appdome.com
Appdome - це платформа для автоматизованого захисту мобільних додатків, яка забезпечує безпеку, запобігання шахрайству та управління ризиками для Android та iOS.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing забезпечує захист мобільних додатків, запобігаючи модифікаціям, зворотній інженерії та шахрайству, не потребуючи кодування.
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler є лідером із захисту та відповідності на стороні клієнта. Ми були першими, хто об’єднав розширену поліморфну обфускацію JavaScript із детальним захистом сторонніх тегів в уніфікованій платформі захисту та відповідності на стороні клієнта. Наше інтегроване рішення забезпечує надійний захист від поточних і нових кіберзагроз на стороні клієнта, цифрового скимінгу, витоку даних і крадіжки IP-адреси, що дозволяє розробникам програмного забезпечення та цифровим командам безпечно впроваджувати інновації. За допомогою Jscrambler компанії приймають уніфіковану, перспективну політику безпеки на стороні клієнта, одночасно досягаючи відповідності новим стандартам безпеки, включаючи PCI DSS v4. Усі продукти Jscrambler повністю сумісні з усіма основними технологічними фреймворками та стеками, включаючи HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic та NativeScript. За допомогою Jscrambler компанії приймають уніфіковану, перспективну політику безпеки на стороні клієнта, одночасно досягаючи відповідності новим стандартам безпеки. Jscrambler обслуговує широкий спектр клієнтів, у тому числі провідні компанії зі списку Fortune 500, онлайн-магазини, авіакомпанії, засоби масової інформації та фірми, що надають фінансові послуги, успіх яких залежить від безпечної взаємодії з клієнтами в Інтернеті. Приєднуйтесь до нас у формуванні майбутнього веб-безпеки та створенні безстрашних цифрових інновацій.
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, депонування, обробки зображень, управління транзакціями, проектування та цифрового ринку, і доступні локально або в розміщеному середовищі.
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