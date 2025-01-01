Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для захисту додатків дозволяє користувачам змінювати джерело додатка, щоб зробити його більш стійким до зовнішнього втручання.
Запит на новий застосунок
Codacy
codacy.com
Codacy - інструмент для автоматизованого аналізу коду, який покращує його якість, безпеку та спростить роботу команд, інтегруючись в існуючі процеси.
Appdome
appdome.com
Appdome - це платформа для автоматизованого захисту мобільних додатків, яка забезпечує безпеку, запобігання шахрайству та управління ризиками для Android та iOS.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing забезпечує захист мобільних додатків, запобігаючи модифікаціям, зворотній інженерії та шахрайству, не потребуючи кодування.
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler - це додаток для захисту веб-додатків, який обмиває JavaScript-код і запобігає несанкціонованому доступу та загрозам на стороні клієнта.
Data Theorem
datatheorem.com
Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.
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