Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки - Джерсі

Jscrambler

jscrambler.com

Jscrambler є лідером із захисту та відповідності на стороні клієнта. Ми були першими, хто об’єднав розширену поліморфну ​​обфускацію JavaScript із детальним захистом сторонніх тегів в уніфікованій платформі захисту та відповідності на стороні клієнта. Наше інтегроване рішення забезпечує надійний захист від поточних і нових кіберзагроз на стороні клієнта, цифрового скимінгу, витоку даних і крадіжки IP-адреси, що дозволяє розробникам програмного забезпечення та цифровим командам безпечно впроваджувати інновації. За допомогою Jscrambler компанії приймають уніфіковану, перспективну політику безпеки на стороні клієнта, одночасно досягаючи відповідності новим стандартам безпеки, включаючи PCI DSS v4. Усі продукти Jscrambler повністю сумісні з усіма основними технологічними фреймворками та стеками, включаючи HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic та NativeScript. За допомогою Jscrambler компанії приймають уніфіковану, перспективну політику безпеки на стороні клієнта, одночасно досягаючи відповідності новим стандартам безпеки. Jscrambler обслуговує широкий спектр клієнтів, у тому числі провідні компанії зі списку Fortune 500, онлайн-магазини, авіакомпанії, засоби масової інформації та фірми, що надають фінансові послуги, успіх яких залежить від безпечної взаємодії з клієнтами в Інтернеті. Приєднуйтесь до нас у формуванні майбутнього веб-безпеки та створенні безстрашних цифрових інновацій.