Магазин вебзастосунків
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Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки - Еритрея
Програмне забезпечення для захисту додатків дозволяє користувачам змінювати джерело додатка, щоб зробити його більш стійким до зовнішнього втручання.
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Codacy
codacy.com
Codacy допомагає створювати високоякісні та безпечні програми. Ви можете без особливих зусиль налагодити роботу та почати покращувати якість, тестове покриття та безпеку вже сьогодні. Codacy — це рішення для швидкої адаптації та масштабування проектів вашої команди без клопоту. - Розпочніть скануван...
Appdome
appdome.com
Appdome — це універсальний магазин для захисту мобільних додатків в економіці мобільних додатків. Appdome надає єдину в мобільній індустрії повністю автоматизовану уніфіковану платформу захисту мобільних додатків на базі запатентованого механізму ML-кодування, який використовується мобільними бренда...
AppSealing
appsealing.com
AppSealing визнано рішенням №1 для захисту мобільних додатків. Він захищає мобільні програми за лічені хвилини без написання жодного рядка коду. Надійні функції самозахисту додатків під час виконання (rasp security) захищають ваших клієнтів і мобільні програми від втручання, незаконних модифікацій т...
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, умовного депонування, обробки зображень, управління транзакціями, дизайну та цифрового ринку. Вони доступні локально або в розміщеному середовищі.
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler є лідером із захисту та відповідності на стороні клієнта. Ми були першими, хто об’єднав розширену поліморфну обфускацію JavaScript із детальним захистом сторонніх тегів в уніфікованій платформі захисту та відповідності на стороні клієнта. Наше інтегроване рішення забезпечує надійний зах...