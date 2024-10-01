Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки - Естонія

Codacy

codacy.com

Codacy допомагає створювати високоякісні та безпечні програми. Ви можете без особливих зусиль налагодити роботу та почати покращувати якість, тестове покриття та безпеку вже сьогодні. Codacy — це рішення для швидкої адаптації та масштабування проектів вашої команди без клопоту. - Розпочніть скануван...