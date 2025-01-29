Програмне забезпечення для захисту програм - Найпопулярніші застосунки - Болгарія

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Програмне забезпечення для захисту додатків дозволяє користувачам змінювати джерело додатка, щоб зробити його більш стійким до зовнішнього втручання.
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Codacy
codacy.com
Codacy допомагає створювати високоякісні та безпечні програми. Ви можете без особливих зусиль налагодити роботу та почати підвищувати якість, тестове покриття та безпеку вже сьогодні. Codacy — це рішення для швидкої адаптації та масштабування проектів вашої команди без зайвих зусиль. - Розпочніть сканування репозиторіїв git і зміни коду за лічені хвилини - Передбачувана модель ціноутворення на основі користувача - Працює з понад 49 мовами та фреймворками
Jscrambler
jscrambler.com
Jscrambler є лідером із захисту та відповідності на стороні клієнта. Ми були першими, хто об’єднав розширену поліморфну обфускацію JavaScript із детальним захистом сторонніх тегів в уніфікованій платформі захисту та відповідності на стороні клієнта. Наше інтегроване рішення забезпечує надійний захист від поточних і нових кіберзагроз на стороні клієнта, цифрового скимінгу, витоку даних і крадіжки IP-адреси, що дозволяє розробникам програмного забезпечення та цифровим командам безпечно впроваджувати інновації. За допомогою Jscrambler компанії приймають уніфіковану, перспективну політику безпеки на стороні клієнта, одночасно досягаючи відповідності новим стандартам безпеки, включаючи PCI DSS v4. Усі продукти Jscrambler повністю сумісні з усіма основними технологічними фреймворками та стеками, включаючи HTML5, Node.js, React, Angular, Vue, Meteor, Ember, React Native, Ionic та NativeScript. За допомогою Jscrambler компанії приймають уніфіковану, перспективну політику безпеки на стороні клієнта, одночасно досягаючи відповідності новим стандартам безпеки. Jscrambler обслуговує широкий спектр клієнтів, у тому числі провідні компанії зі списку Fortune 500, онлайн-магазини, авіакомпанії, засоби масової інформації та фірми, що надають фінансові послуги, успіх яких залежить від безпечної взаємодії з клієнтами в Інтернеті. Приєднуйтесь до нас у формуванні майбутнього веб-безпеки та створенні безстрашних цифрових інновацій.
AppSealing
appsealing.com
AppSealing визнано рішенням №1 для захисту мобільних додатків. Він захищає мобільні програми за лічені хвилини без написання жодного рядка коду. Надійні функції самозахисту додатків під час виконання (rasp security) захищають ваших клієнтів і мобільні програми від втручання, незаконних модифікацій та інших невідомих загроз. Захистіть свої мобільні програми під час виконання від: зворотного проектування, крадіжки IP-адреси, шахрайських клонів програм, втрати конфіденційних даних і багатьох інших негативних наслідків.
Appdome
appdome.com
Appdome — це універсальний магазин для захисту мобільних додатків в економіці мобільних додатків. Appdome надає єдину в мобільній індустрії повністю автоматизовану уніфіковану платформу захисту мобільних додатків на базі запатентованого механізму ML-кодування, який використовується мобільними брендами для усунення складності, економії грошей і забезпечення 300+ Certified Secure™ безпеки мобільних додатків, захисту від зловмисного програмного забезпечення, захисту -шахрайство, MOBILEBot™ Defense, Geo Compliance, античит, запобігання атакам MiTM, обфускація коду та інші засоби захисту в Android і додатки для iOS з легкістю, все в рамках конвеєра Mobile DevOps і CI/CD. Уніфікована захисна платформа Appdome також включає Threat-Events™ для UX/UI Control і ThreatScope™ Mobile XDR. Провідні фінансові бренди, бренди охорони здоров’я, мобільних ігор, роздрібної торгівлі, уряду та електронної комерції використовують Appdome для захисту програм Android та iOS, мобільних клієнтів і мобільних компаній у всьому світі.
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, депонування, обробки зображень, управління транзакціями, проектування та цифрового ринку, і доступні локально або в розміщеному середовищі.
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