Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Application Security Posture Management (ASPM) — це комплексний підхід до кібербезпеки, спрямований на захист програмних програм від потенційних загроз. Цей процес включає постійну оцінку, моніторинг і підвищення безпеки додатків організації. ASPM інтегрує різні технології для виявлення та усунення ризиків безпеки в програмних програмах, пропонуючи видимість, визначення ризиків і рекомендації щодо усунення. Він підтримує команди безпеки, DevOps та ІТ-адміністраторів в управлінні відповідністю, визначенні пріоритетів ризиків і усуненні вразливостей. Рішення ASPM відрізняються від інших інструментів кібербезпеки, таких як системи безпеки та керування подіями (SIEM) і сканери вразливостей. Хоча ці інструменти зосереджені на виявленні, оцінці та пом’якшенні ризиків безпеці в цілому, ASPM розроблено спеціально для захисту програмних додатків. Він забезпечує комплексне уявлення про безпеку додатків і інтегрується з життєвим циклом розробки, щоб увімкнути проактивні заходи безпеки.
Запит на новий застосунок
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
OX Security
ox.security
OX Security — платформа управління безпекою програм, яка об'єднує різні інструменти безпеки для автоматизації вирішення проблем безпеки під час розробки.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro - платформа для управління безпекою додатків, яка аналізує код та дані виконання для виявлення вразливостей та управління ризиками.
Cycode
cycode.com
Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai – це продукт DevSecOps, який забезпечує безперервну безпеку додатків у CICD, інтегруючи різні методи тестування та управління вразливостями.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode — це платформа для управління безпекою додатків, що інтегрує вразливості, автоматизує робочі процеси та підтримує команди в управлінні ризиками.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.