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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для управління безпекою додатків (ASPM). - Найпопулярніші застосунки

Application Security Posture Management (ASPM) — це комплексний підхід до кібербезпеки, спрямований на захист програмних програм від потенційних загроз. Цей процес включає постійну оцінку, моніторинг і підвищення безпеки додатків організації. ASPM інтегрує різні технології для виявлення та усунення ризиків безпеки в програмних програмах, пропонуючи видимість, визначення ризиків і рекомендації щодо усунення. Він підтримує команди безпеки, DevOps та ІТ-адміністраторів в управлінні відповідністю, визначенні пріоритетів ризиків і усуненні вразливостей. Рішення ASPM відрізняються від інших інструментів кібербезпеки, таких як системи безпеки та керування подіями (SIEM) і сканери вразливостей. Хоча ці інструменти зосереджені на виявленні, оцінці та пом’якшенні ризиків безпеці в цілому, ASPM розроблено спеціально для захисту програмних додатків. Він забезпечує комплексне уявлення про безпеку додатків і інтегрується з життєвим циклом розробки, щоб увімкнути проактивні заходи безпеки.