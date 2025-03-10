Програмне забезпечення для управління безпекою додатків (ASPM). - Найпопулярніші застосунки

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Application Security Posture Management (ASPM) — це комплексний підхід до кібербезпеки, спрямований на захист програмних програм від потенційних загроз. Цей процес включає постійну оцінку, моніторинг і підвищення безпеки додатків організації. ASPM інтегрує різні технології для виявлення та усунення ризиків безпеки в програмних програмах, пропонуючи видимість, визначення ризиків і рекомендації щодо усунення. Він підтримує команди безпеки, DevOps та ІТ-адміністраторів в управлінні відповідністю, визначенні пріоритетів ризиків і усуненні вразливостей. Рішення ASPM відрізняються від інших інструментів кібербезпеки, таких як системи безпеки та керування подіями (SIEM) і сканери вразливостей. Хоча ці інструменти зосереджені на виявленні, оцінці та пом’якшенні ризиків безпеці в цілому, ASPM розроблено спеціально для захисту програмних додатків. Він забезпечує комплексне уявлення про безпеку додатків і інтегрується з життєвим циклом розробки, щоб увімкнути проактивні заходи безпеки.
Запит на новий застосунок
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
OX Security
ox.security
OX Security — платформа управління безпекою програм, яка об'єднує різні інструменти безпеки для автоматизації вирішення проблем безпеки під час розробки.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni — це додаток для управління безпекою програмного забезпечення, що виявляє загрози та вразливості у процесах розробки та доставки програм.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro - платформа для управління безпекою додатків, яка аналізує код та дані виконання для виявлення вразливостей та управління ризиками.
Cycode
cycode.com
Cycode забезпечує безпеку ланцюга постачання ПЗ, контролюючи цілісність коду, виявляючи вразливості та автоматизуючи управління рахунками матеріалів для зменшення ризиків.
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai — це продукт DevSecOps із підтримкою технології plug-n-play, який забезпечує безперервну безпеку додатків у конвеєрі DevOps. Він включає SAST (тестування статичної безпеки додатків), DAST (тестування динамічної безпеки додатків), SCA (аналіз складу програмного забезпечення) та секретний сканер до конвеєра CICD. Він працює на базі ML для видалення помилкових спрацьовувань і шуму. Може інтегруватися з існуючими інструментами безпеки додатків. Він пропонує систему керування вразливістю та повну видимість безпеки додатків на одній платформі. Може створювати звіти про відповідність. Може інтегруватися з робочими процесами Jira та Developer. Сканування відбувається в CICD клієнта, Boman.ai нікуди не завантажує код клієнта.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозумілими. За допомогою Aikido гарантувати безпеку вашого продукту стало простіше, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще: написанні коду.
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode — це платформа AppSecOps, яка об’єднує ASPM, уніфіковане управління вразливістю, оркестровку DevSecOps і відповідність. Він інтегрується з вашим інструментом безпеки, щоб отримувати, видаляти дублікати та корелювати висновки, щоб надати командам цілісне уявлення про їхній ландшафт ризиків, а також пришвидшити усунення за рахунок пріоритезації ризиків і автоматизації робочого процесу.
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