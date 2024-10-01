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Програмне забезпечення для управління безпекою додатків (ASPM). - Найпопулярніші застосунки - Нікарагуа
Application Security Posture Management (ASPM) — це комплексний підхід до кібербезпеки, спрямований на захист програмних програм від потенційних загроз. Цей процес включає постійну оцінку, моніторинг і підвищення безпеки додатків організації. ASPM інтегрує різні технології для виявлення та усунення ризиків безпеки в програмних програмах, пропонуючи видимість, визначення ризиків і рекомендації щодо усунення. Він підтримує команди безпеки, DevOps та ІТ-адміністраторів в управлінні відповідністю, визначенні пріоритетів ризиків і усуненні вразливостей. Рішення ASPM відрізняються від інших інструментів кібербезпеки, таких як системи безпеки та керування подіями (SIEM) і сканери вразливостей. Хоча ці інструменти зосереджені на виявленні, оцінці та пом’якшенні ризиків безпеці в цілому, ASPM розроблено спеціально для захисту програмних додатків. Він забезпечує комплексне уявлення про безпеку додатків і інтегрується з життєвим циклом розробки, щоб увімкнути проактивні заходи безпеки.
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Snyk
snyk.io
Snyk (вимовляється «скрадка») — це платформа безпеки для розробників для захисту власного коду, залежностей з відкритим вихідним кодом, контейнерів і хмарної інфраструктури на одній платформі. Рішення безпеки для розробників Snyk дозволяють безпечно створювати сучасні програми, дозволяючи розробника...
Xygeni
xygeni.io
Забезпечте розробку та доставку програмного забезпечення! Xygeni Security спеціалізується на управлінні системою безпеки додатків (ASPM), використовуючи глибоке контекстне розуміння для ефективного визначення пріоритетів і керування ризиками безпеки, мінімізуючи шум і надмірні сповіщення. Наші іннов...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro є лідером у сфері управління безпекою додатків (ASPM), що об’єднує видимість ризиків, визначення пріоритетів і виправлення за допомогою глибокого аналізу коду та контексту виконання. Отримайте повну видимість програм і ризиків: Apiiro використовує глибокий підхід до ASPM, заснований на коді. ...
OX Security
ox.security
Безпека має бути невід’ємною частиною процесу розробки програмного забезпечення, а не забутою думкою. Заснована Neatsun Ziv і Lion Arzi, двома колишніми керівниками Check Point, OX є першою і єдиною платформою Active Application Security Posture Management (ASPM), яка об’єднує різні інструменти безп...
Cycode
cycode.com
Cycode — це єдине рішення для безпеки наскрізного ланцюжка поставок програмного забезпечення (SSC), яке забезпечує видимість, безпеку та цілісність на всіх етапах SDLC. Cycode інтегрується з усіма вашими інструментами конвеєра доставки програмного забезпечення та постачальниками інфраструктури, щоб ...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозу...
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai — це продукт DevSecOps із підтримкою технології plug-n-play, який забезпечує безперервну безпеку додатків у конвеєрі DevOps. Він включає SAST (тестування статичної безпеки додатків), DAST (тестування динамічної безпеки додатків), SCA (аналіз складу програмного забезпечення) та секретний ска...
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode — це платформа AppSecOps, яка об’єднує ASPM, уніфіковане управління вразливістю, оркестровку DevSecOps і відповідність. Він інтегрується з вашим інструментом безпеки, щоб отримувати, видаляти дублікати та співвідносити висновки, щоб надати командам цілісне уявлення про їхній ландшафт ризик...