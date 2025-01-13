Програмне забезпечення для управління безпекою додатків (ASPM). - Найпопулярніші застосунки - Гватемала

Apiiro

apiiro.com

Apiiro є лідером у сфері управління безпекою додатків (ASPM), що об’єднує видимість ризиків, визначення пріоритетів і виправлення за допомогою глибокого аналізу коду та контексту виконання. Отримайте повну видимість програм і ризиків: Apiiro використовує глибокий підхід до ASPM, заснований на коді. Платформа безпеки хмарних додатків аналізує вихідний код і залучає контекст виконання, щоб створити безперервну інвентаризацію на основі графіків компонентів ланцюга постачання додатків і програмного забезпечення. Пріоритезація за допомогою контексту коду до середовища виконання: за допомогою власного Risk Graph™️ Apiiro контекстуалізує сповіщення системи безпеки від сторонніх інструментів і власних рішень безпеки на основі ймовірності та впливу ризику, щоб унікально мінімізувати відставання сповіщень і час сортування на 95%. Швидше виправляйте та запобігайте значущим ризикам: прив’язуючи ризики до власників коду, надаючи вказівки з виправлення, збагачені LLM, і вбудовуючи захисні огородження на основі ризиків безпосередньо в інструменти розробника та робочі процеси, Apiiro скорочує час виправлення (MTTR) до 85%. Власні рішення безпеки Apiiro включають тестування безпеки API у коді, виявлення та перевірку секретів, створення номенклатури програмного забезпечення (SBOM), запобігання розкриттю конфіденційних даних, аналіз складу програмного забезпечення (SCA), а також захист CI/CD і SCM.