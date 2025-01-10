Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для управління безпекою додатків (ASPM). - Найпопулярніші застосунки - Екваторіальна Гвінея
Application Security Posture Management (ASPM) — це комплексний підхід до кібербезпеки, спрямований на захист програмних програм від потенційних загроз. Цей процес включає постійну оцінку, моніторинг і підвищення безпеки додатків організації. ASPM інтегрує різні технології для виявлення та усунення ризиків безпеки в програмних програмах, пропонуючи видимість, визначення ризиків і рекомендації щодо усунення. Він підтримує команди безпеки, DevOps та ІТ-адміністраторів в управлінні відповідністю, визначенні пріоритетів ризиків і усуненні вразливостей. Рішення ASPM відрізняються від інших інструментів кібербезпеки, таких як системи безпеки та керування подіями (SIEM) і сканери вразливостей. Хоча ці інструменти зосереджені на виявленні, оцінці та пом’якшенні ризиків безпеці в цілому, ASPM розроблено спеціально для захисту програмних додатків. Він забезпечує комплексне уявлення про безпеку додатків і інтегрується з життєвим циклом розробки, щоб увімкнути проактивні заходи безпеки.
Запит на новий застосунок
Snyk
snyk.io
Snyk (вимовляється «скрадка») — це платформа безпеки для розробників для захисту власного коду, залежностей з відкритим вихідним кодом, контейнерів і хмарної інфраструктури на одній платформі. Рішення безпеки для розробників Snyk дозволяють безпечно створювати сучасні програми, дозволяючи розробникам володіти та створювати безпеку для всієї програми, від коду та відкритого коду до контейнерів та хмарної інфраструктури. Захистіть програмування в середовищі IDE: швидко знаходьте проблеми за допомогою сканера, легко виправляйте проблеми за допомогою порад щодо виправлення, перевіряйте оновлений код. Інтегруйте репозиторії вихідного коду для захисту програм: інтегруйте репозиторій, щоб знаходити проблеми, визначати пріоритети з контекстом, виправляти та об’єднувати. Захистіть свої контейнери під час створення в SDLC: починайте виправляти контейнери, щойно створите файл Docker, постійно відстежуйте зображення контейнерів протягом усього їх життєвого циклу та визначайте пріоритети з контекстом. Безпечна збірка та конвеєри розгортання: вбудована інтеграція з інструментом CI/CD, налаштування правил, пошук і виправлення проблем у програмі та моніторинг програм. Швидко захистіть свої програми за допомогою сканування вразливостей Snyk і автоматичних виправлень — спробуйте безкоштовно!
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security — це орієнтована на розробників платформа безпеки програмного забезпечення, яка забезпечує розширене сканування коду та оцінку вразливостей у хмарі. Наша платформа надає пріоритет реальним загрозам, зменшує помилкові спрацьовування та робить загальні вразливості та ризики (CVE) зрозумілими. За допомогою Aikido гарантувати безпеку вашого продукту стало простіше, дозволяючи вам зосередитися на тому, що ви вмієте найкраще: написанні коду.
Cycode
cycode.com
Cycode — це єдине рішення для безпеки наскрізного ланцюжка поставок програмного забезпечення (SSC), яке забезпечує видимість, безпеку та цілісність на всіх етапах SDLC. Cycode інтегрується з усіма вашими інструментами конвеєра доставки програмного забезпечення та постачальниками інфраструктури, щоб забезпечити повну видимість і посилену систему безпеки завдяки узгодженим політикам управління та безпеки. Cycode додатково знижує ризик злому за допомогою серії механізмів сканування, які шукають такі проблеми, як жорстко закодовані секрети, неправильні конфігурації IAC, витік коду тощо. Запатентований граф знань Cycode відстежує цілісність коду, дії користувача та події в SDLC, щоб знаходити аномалії та запобігати підробці коду.
OX Security
ox.security
Безпека має бути невід’ємною частиною процесу розробки програмного забезпечення, а не забутою думкою. Заснована Neatsun Ziv і Lion Arzi, двома колишніми керівниками Check Point, OX є першою і єдиною платформою Active Application Security Posture Management (ASPM), яка об’єднує різні інструменти безпеки додатків (ASPM+AST і SSC) в одній консолі. Завдяки поєднанню найкращих практик управління ризиками та кібербезпеки з підходом, орієнтованим на користувача, розробленим для розробників, він пропонує повну безпеку, визначення пріоритетів і автоматичне вирішення проблем безпеки протягом усього циклу розробки, що дозволяє організаціям швидко випускати безпечні продукти.
Xygeni
xygeni.io
Забезпечте розробку та доставку програмного забезпечення! Xygeni Security спеціалізується на управлінні системою безпеки додатків (ASPM), використовуючи глибоке контекстне розуміння для ефективного визначення пріоритетів і керування ризиками безпеки, мінімізуючи шум і надмірні сповіщення. Наші інноваційні технології автоматично виявляють зловмисний код у режимі реального часу після публікації нових і оновлених компонентів, негайно сповіщаючи клієнтів і поміщаючи уражені компоненти на карантин, щоб запобігти можливим порушенням. Завдяки широкому охопленню всього ланцюжка постачання програмного забезпечення, включаючи компоненти з відкритим вихідним кодом, процеси та інфраструктуру CI/CD, виявлення аномалій, секретний витік, інфраструктуру як код (IaC) і безпеку контейнера, Xygeni забезпечує надійний захист ваших програмних програм. Довіртеся Xygeni, щоб захистити свою діяльність і дати можливість вашій команді будувати та виконувати цілісність і безпеку.
Apiiro
apiiro.com
Apiiro є лідером у сфері управління безпекою додатків (ASPM), що об’єднує видимість ризиків, визначення пріоритетів і виправлення за допомогою глибокого аналізу коду та контексту виконання. Отримайте повну видимість програм і ризиків: Apiiro використовує глибокий підхід до ASPM, заснований на коді. Платформа безпеки хмарних додатків аналізує вихідний код і залучає контекст виконання, щоб створити безперервну інвентаризацію на основі графіків компонентів ланцюга постачання додатків і програмного забезпечення. Пріоритезація за допомогою контексту коду до середовища виконання: за допомогою власного Risk Graph™️ Apiiro контекстуалізує сповіщення системи безпеки від сторонніх інструментів і власних рішень безпеки на основі ймовірності та впливу ризику, щоб унікально мінімізувати відставання сповіщень і час сортування на 95%. Швидше виправляйте та запобігайте значущим ризикам: прив’язуючи ризики до власників коду, надаючи вказівки з виправлення, збагачені LLM, і вбудовуючи захисні огородження на основі ризиків безпосередньо в інструменти розробника та робочі процеси, Apiiro скорочує час виправлення (MTTR) до 85%. Власні рішення безпеки Apiiro включають тестування безпеки API у коді, виявлення та перевірку секретів, створення номенклатури програмного забезпечення (SBOM), запобігання розкриттю конфіденційних даних, аналіз складу програмного забезпечення (SCA), а також захист CI/CD і SCM.
ArmorCode
armorcode.com
ArmorCode — це платформа AppSecOps, яка об’єднує ASPM, уніфіковане керування вразливістю, оркестровку DevSecOps і відповідність. Він інтегрується з вашим інструментом безпеки, щоб отримувати, видаляти дублікати та співвідносити висновки, щоб надати командам цілісне уявлення про їхній ландшафт ризиків, а також пришвидшити усунення за рахунок пріоритезації ризиків і автоматизації робочого процесу.
Boman.ai
boman.ai
Boman.ai — це продукт DevSecOps із підтримкою технології plug-n-play, який забезпечує безперервну безпеку додатків у конвеєрі DevOps. Він включає SAST (тестування статичної безпеки додатків), DAST (тестування динамічної безпеки додатків), SCA (аналіз складу програмного забезпечення) та секретний сканер до конвеєра CICD. Він працює на базі ML для видалення помилкових спрацьовувань і шуму. Може інтегруватися з існуючими інструментами безпеки додатків. Він пропонує систему керування вразливістю та повну видимість безпеки додатків на одній платформі. Може створювати звіти про відповідність. Може інтегруватися з робочими процесами Jira та Developer. Сканування відбувається в CICD клієнта, Boman.ai нікуди не завантажує код клієнта.