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Розробники та команди DevOps використовують інструменти оркестровки випуску програм, щоб керувати процесами випуску програм і оптимізувати їх. Це програмне забезпечення пропонує повний огляд конвеєрів випусків, дозволяючи користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть планувати та виконувати розгортання додатків за допомогою візуального відображення робочого процесу, оптимізації конвеєра та призначення завдань. Програмне забезпечення для оркестрування випуску додатків інтегрується або включає власні функції для безперервної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану структуру CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh-це рішення для автоматизації CI/CD, яке спрощує розгортання хмарних додатків, підтримує GitOps і має інтеграцію з популярними інструментами.
Octopus Deploy
octopus.com
Octopus Deploy - це платформа для автоматизації розгортання програмного забезпечення, яка дозволяє керувати випусками та спростити процеси розгортання.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud – платформа для управління хмарною інфраструктурою, що забезпечує контроль і оптимізацію ресурсів без коду.
mogenius
mogenius.com
Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.
JFrog
jfrog.com
JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr - це повністю керований сервіс OpenSearch для збору, аналізу та пошуку даних, що полегшує інтеграцію у ваші робочі процеси.
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees - платформа для автоматизації доставки програмного забезпечення, яка підтримує CI/CD та інтеграцію з різними інструментами для оптимізації розробки.
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