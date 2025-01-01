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Інструменти оркестровки випуску програми (ARO).
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Інструменти оркестровки випуску програми (ARO). - Найпопулярніші застосунки

Розробники та команди DevOps використовують інструменти оркестровки випуску програм, щоб керувати процесами випуску програм і оптимізувати їх. Це програмне забезпечення пропонує повний огляд конвеєрів випусків, дозволяючи користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть планувати та виконувати розгортання додатків за допомогою візуального відображення робочого процесу, оптимізації конвеєра та призначення завдань. Програмне забезпечення для оркестрування випуску додатків інтегрується або включає власні функції для безперервної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану структуру CI/CD.

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh-це рішення для автоматизації CI/CD, яке спрощує розгортання хмарних додатків, підтримує GitOps і має інтеграцію з популярними інструментами.

Octopus Deploy

Octopus Deploy

octopus.com

Octopus Deploy - це платформа для автоматизації розгортання програмного забезпечення, яка дозволяє керувати випусками та спростити процеси розгортання.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud – платформа для управління хмарною інфраструктурою, що забезпечує контроль і оптимізацію ресурсів без коду.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Instaclustr - це повністю керований сервіс OpenSearch для збору, аналізу та пошуку даних, що полегшує інтеграцію у ваші робочі процеси.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees - платформа для автоматизації доставки програмного забезпечення, яка підтримує CI/CD та інтеграцію з різними інструментами для оптимізації розробки.

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