Інструменти оркестровки випуску програми (ARO). - Найпопулярніші застосунки

Instaclustr

instaclustr.com

Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та пошук додатків. Instaclustr Managed OpenSearch — це рішення на 100% з відкритим кодом, що означає, що ви отримаєте переваги інновацій спільноти та вибору постачальника, а також отримаєте переваги від нашої простої у користуванні автоматизованої платформи та підтримки експертів. Включіть наше рішення Managed OpenSearch у ваші поточні робочі процеси за лічені хвилини та звільніть свої цінні ресурси, щоб зосередитися на решті стека програм.