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Інструменти випуску оркестрації (ARO)
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Інструменти випуску оркестрації (ARO) - Найпопулярніші застосунки

Команди розробників та DevOps використовують інструменти оркестрації випуску додатків для управління та впорядкування процесів випуску додатків. Це програмне забезпечення пропонує всебічний вигляд трубопроводів, що дозволяють користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Підприємства покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні та ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть відображати та виконувати розгортання програми за допомогою візуального картографування робочого процесу, оптимізації трубопроводів та завдань завдань. Програмне забезпечення для випуску додатків інтегрується або включає в себе власну функціональність для постійної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану рамку CI/CD.

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GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

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GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.

Codefresh

Codefresh

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Codefresh-це рішення для автоматизації CI/CD, яке спрощує розгортання хмарних додатків, підтримує GitOps і має інтеграцію з популярними інструментами.

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Octopus Deploy - це платформа для автоматизації розгортання програмного забезпечення, яка дозволяє керувати випусками та спростити процеси розгортання.

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Gravity Cloud – платформа для управління хмарною інфраструктурою, що забезпечує контроль і оптимізацію ресурсів без коду.

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JFrog

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mogenius

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NXT1 LaunchIT

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NXT1 LaunchIT - це платформа для автоматизації управління хмарною інфраструктурою для створення та роботи надійних SaaS-рішень.

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CloudBees - платформа для автоматизації доставки програмного забезпечення, яка підтримує CI/CD та інтеграцію з різними інструментами для оптимізації розробки.

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