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Найпопулярніші Нещодавно додані Інструменти випуску оркестрації (ARO) - Найпопулярніші застосунки

Команди розробників та DevOps використовують інструменти оркестрації випуску додатків для управління та впорядкування процесів випуску додатків. Це програмне забезпечення пропонує всебічний вигляд трубопроводів, що дозволяють користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Підприємства покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні та ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть відображати та виконувати розгортання програми за допомогою візуального картографування робочого процесу, оптимізації трубопроводів та завдань завдань. Програмне забезпечення для випуску додатків інтегрується або включає в себе власну функціональність для постійної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану рамку CI/CD.