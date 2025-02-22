Інструменти оркестровки випуску програми (ARO). - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Розробники та команди DevOps використовують інструменти оркестровки випуску програм, щоб керувати процесами випуску програм і оптимізувати їх. Це програмне забезпечення пропонує повний огляд конвеєрів випусків, дозволяючи користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть планувати та виконувати розгортання додатків за допомогою візуального відображення робочого процесу, оптимізації конвеєра та призначення завдань. Програмне забезпечення для оркестрування випуску додатків інтегрується або включає власні функції для безперервної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану структуру CI/CD.
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GitHub
github.com
Github, Inc. - американська багатонаціональна корпорація, яка забезпечує хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою GIT. Він пропонує функціональність розподіленої версії та функціональність управління вихідним кодом (SCM), а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та кілька функцій співпраці, таких як відстеження помилок, запити на функції, управління завданнями та вікі для кожного проекту. Штаб -квартира в Каліфорнії, вона була дочірньою компанією Microsoft з 2018 року. Github пропонує свої основні послуги безкоштовно. Його більш досконалі професійні та підприємницькі послуги є комерційними. Безкоштовні облікові записи Github зазвичай використовуються для розміщення проектів з відкритим кодом. Станом на січень 2019 року Github пропонує необмежені приватні сховища для всіх планів, включаючи безкоштовні рахунки, але дозволяли лише до трьох співробітників на репозиторій безкоштовно. Починаючи з 15 квітня 2020 року, безкоштовний план дозволяє необмеженим співробітникам, але обмежує приватні сховища до 2000 хвилин на місяць. Станом на січень 2020 року Github повідомляє, що понад 40 мільйонів користувачів та понад 100 мільйонів сховищ (у тому числі щонайменше 28 мільйонів громадських сховищ), що робить його найбільшим безліччю вихідного коду у світі.
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмитром Запорожець і Валерій Сизов. Спочатку код був написаний на Ruby, а деякі частини пізніше переписані на Go, спочатку як рішення для керування вихідним кодом співпрацювати в команді з розробки програмного забезпечення. Пізніше воно розвинулося до інтегрованого рішення, що охоплює життєвий цикл розробки програмного забезпечення, а потім і до всього життєвого циклу DevOps. Поточний стек технологій включає Go, Ruby on Rails і Vue.js. Він дотримується моделі розробки з відкритим ядром, де основна функціональність випущена за ліцензією з відкритим вихідним кодом (MIT), а додаткова функціональність – за пропрієтарною ліцензією.
mogenius
mogenius.com
mogenius – операційна платформа Kubernetes, спрощує операції Kubernetes у хмарних і локальних середовищах, впроваджуючи найкращі практики продуктивності розробників за допомогою покращених механізмів доставки програмного забезпечення та можливостей самообслуговування. Ця хмарна агностична платформа зменшує накладні витрати на DevOps і полегшує ефективне керування інфраструктурою для команд будь-якого розміру без прив’язки до постачальника. Платформа об’єднує видимість, спостережливість і автоматизацію в одне рішення для повного контролю Kubernetes. Він оптимізує робочі процеси CI/CD і забезпечує безпеку корпоративного рівня. mogenius ідеально підходить для команд, які прагнуть швидкого розгортання, скорочення витрат на хмару та зменшення накладних витрат на технічне обслуговування, особливо коли внутрішні ресурси обмежені. DevOps і інженери платформи можуть швидко створити власну внутрішню платформу розробника протягом декількох днів. Доступний безкоштовний план.
Instaclustr
instaclustr.com
Повністю розміщена та керована служба для OpenSearch OpenSearch — це потужний пошуковий і аналітичний пакет, який дозволяє завантажувати, реєструвати, шукати, агрегувати, переглядати та аналізувати дані. Ці можливості забезпечують широкий спектр цінних випадків використання, таких як журналювання та пошук додатків. Instaclustr Managed OpenSearch — це рішення на 100% з відкритим кодом, що означає, що ви отримаєте переваги інновацій спільноти та вибору постачальника, а також отримаєте переваги від нашої простої у користуванні автоматизованої платформи та підтримки експертів. Включіть наше рішення Managed OpenSearch у ваші поточні робочі процеси за лічені хвилини та звільніть свої цінні ресурси, щоб зосередитися на решті стека програм.
JFrog
jfrog.com
Швидко доставляйте надійне програмне забезпечення. Єдина платформа ланцюжка поставок програмного забезпечення, яка забезпечує наскрізну видимість, безпеку та контроль для автоматизації доставки довірених випусків. Масштабована гібридна платформа JFrog є відкритою, гнучкою та інтегрованою з усіма пакетними технологіями та інструментами, що входять до складу ланцюжка постачання програмного забезпечення. Організації отримують вигоду від повної відстежуваності до будь-якого типу випуску та середовища розгортання, включаючи моделі ML, програмне забезпечення, яке працює на межі, і програмне забезпечення, розгорнуте у виробничих центрах обробки даних.
CloudBees
cloudbees.com
Повна платформа DevOps. CloudBees дає змогу вашим командам із постачання програмного забезпечення трансформувати ваш бізнес. Платформа CloudBees об’єднує команди розробки, операцій, ІТ, безпеки та бізнесу, щоб: Швидко створювати за допомогою масштабованих повторюваних робочих процесів. Постійно покращуйте взаємодію з клієнтами, поступово надаючи функції зі швидкістю та контролем. Керуйте всім за допомогою видимості вищого рівня, керування й інтелектуальних інструментів, команд, конвеєрів і процесів... усе в масштабі підприємства
Octopus Deploy
octopus.com
Заснована в 2012 році, Octopus Deploy забезпечує успішне розгортання для понад 25 000 компаній у всьому світі. До Octopus Deploy оркестровка випусків і інструменти автоматизації DevOps були незграбними, обмежувалися великими підприємствами і не давали того, що обіцяли. Octopus Deploy був першим інструментом автоматизації випусків, який отримав популярність серед команд розробників програмного забезпечення, і ми продовжуємо винаходити нові способи для команд Dev & Ops автоматизувати випуски та доставляти робоче програмне забезпечення для виробництва. Octopus Deploy — це єдине місце, де ваша команда може: - Керувати випусками - Автоматизувати розгортання складних додатків - Автоматизувати рутинні та надзвичайні операції. Зосередженість на повторюваних надійних розгортаннях і глибоке розуміння того, як працюють команди програмного забезпечення, робить Octopus відмінним від інших. Octopus втілює нашу філософію щодо того, що робить ефективну автоматизацію, чого ми вивчали та вдосконалювали протягом десяти років і багатьох мільйонів успішних розгортань. Створений для організації найскладніших сценаріїв розгортання, Octopus визнаний лідером у безперервному розгортанні з найкращими у своєму класі функціями, такими як автоматизація Runbook і мультитенантність.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh — це CI/CD нового покоління для сучасних програм. Ми допомагаємо вам автоматизувати від коду до хмари за допомогою блискавичних збірок і розгортань Canary і Blue/Green GitOps. Команди DevOps із GoodRx, Monday.com, Deloitte тощо покладаються на Codefresh для створення та розгортання свого програмного забезпечення безпечним і масштабованим способом.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity — це найшвидший спосіб створити хмарну інфраструктуру та керувати нею. Внутрішня платформа розробника Gravity дозволяє групам інженерів запускати програмне забезпечення у вашій хмарі з автоматизацією без програмного коду та огорожами за знижених витрат на хмару
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