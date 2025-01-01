Інструменти випуску оркестрації (ARO) - Найпопулярніші застосунки

Команди розробників та DevOps використовують інструменти оркестрації випуску додатків для управління та впорядкування процесів випуску додатків. Це програмне забезпечення пропонує всебічний вигляд трубопроводів, що дозволяють користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Підприємства покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні та ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть відображати та виконувати розгортання програми за допомогою візуального картографування робочого процесу, оптимізації трубопроводів та завдань завдань. Програмне забезпечення для випуску додатків інтегрується або включає в себе власну функціональність для постійної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану рамку CI/CD.
Запит на новий застосунок
GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab - це веб-платформа для управління репозиторіями, що включає інструменти для співпраці, відстеження проблем і CI/CD для розробки програмного забезпечення.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh-це рішення для автоматизації CI/CD, яке спрощує розгортання хмарних додатків, підтримує GitOps і має інтеграцію з популярними інструментами.
Octopus Deploy
octopus.com
Octopus Deploy - це платформа для автоматизації розгортання програмного забезпечення, яка дозволяє керувати випусками та спростити процеси розгортання.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud – платформа для управління хмарною інфраструктурою, що забезпечує контроль і оптимізацію ресурсів без коду.
JFrog
jfrog.com
JFrog - це платформа для управління життєвим циклом програмного забезпечення, яка забезпечує автоматизацію розгортання, безпеку та видимість у процесі розробки.
mogenius
mogenius.com
Mogenius - це платформа для спрощення управління Kubernetes, яка автоматизує розгортання додатків та забезпечує безпеку і масштабованість хмарних сервісів.
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr - це повністю керований сервіс OpenSearch для збору, аналізу та пошуку даних, що полегшує інтеграцію у ваші робочі процеси.
NXT1 LaunchIT
nxt1.cloud
NXT1 LaunchIT - це платформа для автоматизації управління хмарною інфраструктурою для створення та роботи надійних SaaS-рішень.
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees - платформа для автоматизації доставки програмного забезпечення, яка підтримує CI/CD та інтеграцію з різними інструментами для оптимізації розробки.
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