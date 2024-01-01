Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Інструменти оркестровки випуску програми (ARO). - Найпопулярніші застосунки - Вірменія Найпопулярніші Нещодавно додані

Розробники та команди DevOps використовують інструменти оркестровки випуску програм, щоб керувати процесами випуску програм і оптимізувати їх. Це програмне забезпечення пропонує повний огляд конвеєрів випусків, дозволяючи користувачам планувати, відстежувати, планувати та виконувати різні елементи робочих процесів CI/CD. Компанії покладаються на ці інструменти, щоб забезпечити ефективні внутрішні та зовнішні випуски. Команди можуть планувати та виконувати розгортання додатків за допомогою візуального відображення робочого процесу, оптимізації конвеєра та призначення завдань. Програмне забезпечення для оркестрування випуску додатків інтегрується або включає власні функції для безперервної інтеграції, безперервної доставки та інструментів безперервного розгортання, полегшуючи автоматизовану структуру CI/CD.