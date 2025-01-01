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Платформи розробки додатків пропонують розробникам уніфіковане середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, наприклад мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, яким потрібні програмні додатки, надають ці платформи своїм розробникам для написання, керування та розгортання програм. Як правило, цей процес відбувається у відділі розробки чи ІТ-відділі, але також може відбуватися в невеликій компанії чи індивідуально. Ці платформи мають схожість з інтегрованими середовищами розробки (IDE), але, як правило, вони більш комплексні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.
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Firebase
firebase.google.com
Firebase - це платформа для розробки мобільних та веб-додатків, що надає інструменти для управління даними, аутентифікації та аналітики.
Retool
retool.com
Retool - це платформа для швидкого створення внутрішніх інструментів з використанням перетягування. Підключається до баз даних і API без кодування.
Supabase
supabase.com
Supabase - це інструмент для швидкого створення бекендів з PostgreSQL, аутентифікацією, API, реальним часом та зберіганням файлів.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.
Draftbit
draftbit.com
Draftbit - це платформа для візуального створення мобільних додатків, що дозволяє користувачам легко проєктувати інтерфейси та експортувати код.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire - це платформа для створення мобільних додатків для iOS та Android без коду, що дозволяє легко налаштовувати програми за допомогою функції перетягування.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow - платформа для розробки додатків з низьким кодом, що спрощує управління бізнес-процесами та дозволяє користувачам без технічного досвіду автоматизувати роботу.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppSgeyser дозволяє безкоштовно створювати мобільні додатки без знань програмування та заробляти до $1000 на місяць.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie - платформа для створення мобільних додатків для iOS і Android без знань кодування, пропонує заздалегідь розроблені шаблони та розширені функції.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase - це безкодова платформа для створення бізнес-додатків і автоматизації процесів, що дозволяє користувачам інтегрувати дані та оптимізувати робочі процеси.
Caspio
caspio.com
Caspio - платформа з низьким кодом для створення онлайн-додатків з базами даних без програмування, яка підходить для автоматизації бізнес-процесів.
nandbox
nandbox.com
nandbox — це будівельник нативних додатків, який дозволяє створювати додатки для Android та iOS без програмування та з використанням готових шаблонів.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery - це конструктор інтерфейсів, що дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-додатки з інтеграцією баз даних та API.
Knack
knack.com
Knack – платформа для створення веб-додатків без коду, що дозволяє користувачам управляти даними, автоматизувати процеси та вирішувати бізнес-задачі.
Back4App
back4app.com
Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.
Andromo
andromo.com
Andromo - платформа для створення мобільних додатків для Android та iOS без кодування, з інтерфейсом перетягування та готовими шаблонами.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - це конструктор електронної пошти і цільових сторінок, який дозволяє легко створювати адаптивний дизайн без кодування.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite - це платформа, що дозволяє швидко створювати бекенд для програм за допомогою різних мов програмування, забезпечуючи управління базами даних, автентифікацію та інші функції.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems - платформа низькокодового розроблення, що дозволяє створювати та управляти програмами для підприємств у різних галузях.
Ionic
ionic.io
Ionic - це рамка з відкритим кодом для створення міжплатформних мобільних додатків на основі HTML, CSS та JavaScript.
Composable Prompts
composableprompts.com
Composable Prompts - це додаток для ефективного управління підказками, що спрощує процеси розробки та підвищує продуктивність користувачів.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ - це платформа для швидкої розробки додатків з низьким кодом, яка підтримує створення внутрішніх інструментів та бізнес-додатків для різних платформ.
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks - це платформа безкодової розробки додатків для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати програми без необхідності програмування.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — це інструмент для швидкого створення користувацьких програм та управління даними без програмування, що спрощує процес автоматизації бізнесу.
Chatroll
chatroll.com
Chatroll - платформа для спілкування в реальному часі, що дозволяє користувачам брати участь у дискусіях, ділитися вмістом та взаємодіяти.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
Mendix
mendix.com
Mendix — це платформа з низьким кодом для розробки веб- та мобільних додатків, що дозволяє користувачам створювати та керувати програмами ефективно.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — платформа для швидкої розробки внутрішніх додатків з мінімальним кодом, дозволяє інтегрувати АІ та гнучко адаптувати компоненти.
Clinked
clinked.com
Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet - це конструктор додатків без коду, який дозволяє користувачам створювати мобільні та веб-додатки без знання програмування,
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення і запуску цифрових продуктів, таких як SaaS, ринки та веб- і мобільні додатки.
Appward
appward.com
Appward надає понад 80 додатків для управління різними функціями бізнесу в одному швидкому робочому середовищі.
Bryj
bryj.ai
Bryj - платформа для швидкого створення та підтримки мобільних додатків з інтеграцією систем, аналітикою та підтримкою експертів.
Workhall
workhall.com
Workhall - це платформа для управління бізнес-процесами, що спрощує завдання, співпрацю та обмін даними між командами в реальному часі.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — платформа для створення спеціалізованих промислових додатків для фронтлайн-команд, яка підтримує офлайн-роботу та синхронізацію даних.
Pega
pega.com
Pega – це платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам розширювати можливості управління та інтеграції з існуючими системами.
Quixy
quixy.com
Quixy - це платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє створювати додатки за допомогою інтерфейсу перетягування.
Genezio
genezio.com
Genezio - це хмарна платформа для створення та розгортання масштабованих додатків з підтримкою різних мов програмування та безсерверної інфраструктури.
Servoy
servoy.com
Servoy - це платформа швидкої розробки додатків, яка дозволяє створювати, розгортати та підтримувати крос-платформені бізнес-програми.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit - платформа для інтеграції даних та розробки додатків без коду, що забезпечує з'єднання між різними системами та управління API.
Weavy
weavy.com
Weavy - інструмент для розробників, що дозволяє швидко інтегрувати функції чату та співпраці в мобільні та веб-додатки з надійною безпекою.
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