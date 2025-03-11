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Платформи розробки додатків
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Платформи розробки додатків - Найпопулярніші застосунки

Платформи розробки додатків пропонують розробникам уніфіковане середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, наприклад мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, яким потрібні програмні додатки, надають ці платформи своїм розробникам для написання, керування та розгортання програм. Як правило, цей процес відбувається у відділі розробки чи ІТ-відділі, але також може відбуватися в невеликій компанії чи індивідуально. Ці платформи мають схожість з інтегрованими середовищами розробки (IDE), але, як правило, вони більш комплексні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.

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Firebase

Firebase

firebase.google.com

Firebase - це платформа для розробки мобільних та веб-додатків, що надає інструменти для управління даними, аутентифікації та аналітики.

Retool

Retool

retool.com

Retool - це платформа для швидкого створення внутрішніх інструментів з використанням перетягування. Підключається до баз даних і API без кодування.

Supabase

Supabase

supabase.com

Supabase - це інструмент для швидкого створення бекендів з PostgreSQL, аутентифікацією, API, реальним часом та зберіганням файлів.

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.

Draftbit

Draftbit

draftbit.com

Draftbit - це платформа для візуального створення мобільних додатків, що дозволяє користувачам легко проєктувати інтерфейси та експортувати код.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire - це платформа для створення мобільних додатків для iOS та Android без коду, що дозволяє легко налаштовувати програми за допомогою функції перетягування.

Kissflow

Kissflow

kissflow.com

Kissflow - платформа для розробки додатків з низьким кодом, що спрощує управління бізнес-процесами та дозволяє користувачам без технічного досвіду автоматизувати роботу.

AppsGeyser

AppsGeyser

appsgeyser.com

AppSgeyser дозволяє безкоштовно створювати мобільні додатки без знань програмування та заробляти до $1000 на місяць.

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie - платформа для створення мобільних додатків для iOS і Android без знань кодування, пропонує заздалегідь розроблені шаблони та розширені функції.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase - це безкодова платформа для створення бізнес-додатків і автоматизації процесів, що дозволяє користувачам інтегрувати дані та оптимізувати робочі процеси.

nandbox

nandbox

nandbox.com

nandbox — це будівельник нативних додатків, який дозволяє створювати додатки для Android та iOS без програмування та з використанням готових шаблонів.

Caspio

Caspio

caspio.com

Caspio - платформа з низьким кодом для створення онлайн-додатків з базами даних без програмування, яка підходить для автоматизації бізнес-процесів.

UI Bakery

UI Bakery

uibakery.io

UI Bakery - це конструктор інтерфейсів, що дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-додатки з інтеграцією баз даних та API.

Knack

Knack

knack.com

Knack – платформа для створення веб-додатків без коду, що дозволяє користувачам управляти даними, автоматизувати процеси та вирішувати бізнес-задачі.

Back4App

Back4App

back4app.com

Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.

Andromo

Andromo

andromo.com

Andromo - платформа для створення мобільних додатків для Android та iOS без кодування, з інтерфейсом перетягування та готовими шаблонами.

Unlayer

Unlayer

unlayer.com

Unlayer - це конструктор електронної пошти і цільових сторінок, який дозволяє легко створювати адаптивний дизайн без кодування.

Appwrite

Appwrite

appwrite.io

Appwrite - це платформа, що дозволяє швидко створювати бекенд для програм за допомогою різних мов програмування, забезпечуючи управління базами даних, автентифікацію та інші функції.

OutSystems

OutSystems

outsystems.com

OutSystems - платформа низькокодового розроблення, що дозволяє створювати та управляти програмами для підприємств у різних галузях.

Ionic

Ionic

ionic.io

Ionic - це рамка з відкритим кодом для створення міжплатформних мобільних додатків на основі HTML, CSS та JavaScript.

Composable Prompts

Composable Prompts

composableprompts.com

Composable Prompts - це додаток для ефективного управління підказками, що спрощує процеси розробки та підвищує продуктивність користувачів.

DronaHQ

DronaHQ

dronahq.com

DronaHQ - це платформа для швидкої розробки додатків з низьким кодом, яка підтримує створення внутрішніх інструментів та бізнес-додатків для різних платформ.

Betty Blocks

Betty Blocks

bettyblocks.com

Betty Blocks - це платформа безкодової розробки додатків для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати програми без необхідності програмування.

Tadabase

Tadabase

tadabase.io

Tadabase — це інструмент для швидкого створення користувацьких програм та управління даними без програмування, що спрощує процес автоматизації бізнесу.

Chatroll

Chatroll

chatroll.com

Chatroll - платформа для спілкування в реальному часі, що дозволяє користувачам брати участь у дискусіях, ділитися вмістом та взаємодіяти.

Progress

Progress

progress.com

Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.

Superblocks

Superblocks

superblocks.com

Superblocks — платформа для швидкої розробки внутрішніх додатків з мінімальним кодом, дозволяє інтегрувати АІ та гнучко адаптувати компоненти.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.

Fliplet

Fliplet

fliplet.com

Fliplet - це конструктор додатків без коду, який дозволяє користувачам створювати мобільні та веб-додатки без знання програмування,

8base

8base

8base.com

8base — це платформа з низьким кодом для створення і запуску цифрових продуктів, таких як SaaS, ринки та веб- і мобільні додатки.

Mendix

Mendix

mendix.com

Mendix — це платформа з низьким кодом для розробки веб- та мобільних додатків, що дозволяє користувачам створювати та керувати програмами ефективно.

Appward

Appward

appward.com

Appward надає понад 80 додатків для управління різними функціями бізнесу в одному швидкому робочому середовищі.

Bryj

Bryj

bryj.ai

Bryj - платформа для швидкого створення та підтримки мобільних додатків з інтеграцією систем, аналітикою та підтримкою експертів.

Workhall

Workhall

workhall.com

Workhall - це платформа для управління бізнес-процесами, що спрощує завдання, співпрацю та обмін даними між командами в реальному часі.

JourneyApps

JourneyApps

journeyapps.com

JourneyApps — платформа для створення спеціалізованих промислових додатків для фронтлайн-команд, яка підтримує офлайн-роботу та синхронізацію даних.

Pega

Pega

pega.com

Pega – це платформа для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам розширювати можливості управління та інтеграції з існуючими системами.

Quixy

Quixy

quixy.com

Quixy - це платформа для автоматизації бізнес-процесів без коду, що дозволяє створювати додатки за допомогою інтерфейсу перетягування.

Genezio

Genezio

genezio.com

Genezio - це хмарна платформа для створення та розгортання масштабованих додатків з підтримкою різних мов програмування та безсерверної інфраструктури.

Servoy

Servoy

servoy.com

Servoy - це платформа швидкої розробки додатків, яка дозволяє створювати, розгортати та підтримувати крос-платформені бізнес-програми.

Jitterbit

Jitterbit

jitterbit.com

Jitterbit - платформа для інтеграції даних та розробки додатків без коду, що забезпечує з'єднання між різними системами та управління API.

Weavy

Weavy

weavy.com

Weavy - інструмент для розробників, що дозволяє швидко інтегрувати функції чату та співпраці в мобільні та веб-додатки з надійною безпекою.

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