Genezio

genezio.com

Власна хмарна платформа наступного покоління, розроблена, щоб надати вам комплексні можливості для створення та розгортання масштабованих програм. ланцюжок інструментів genezio: 1. genezio.rpc Швидше створюйте програми за допомогою безпечних API будь-якою мовою. Типозахищені API означають меншу схильність до помилок передачу параметрів, ніж REST API, і більш природну парадигму в розробці програмного забезпечення. Це як tRPC, але для будь-якої мови серверної частини на будь-яку мову зовнішньої частини. Зараз підтримується Javasript/Typescript, незабаром буде підтримка DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python та інших. 2. genezio.backend Повний бекенд як сервіс, який містить: - Автентифікація користувача: готова автентифікація користувача з підтримкою методів електронної пошти/паролю, Google і GitHub. - Підтримка бази даних: інтегрована обробка бази даних із такими опціями, як Redis або Postgres через партнерів, або підключення до вашої власної бази даних. - Інтерфейс, схожий на листоношу: перевірте свою серверну частину без зусиль за допомогою зручного веб-інтерфейсу. - У реальному часі (незабаром): ми підтримуватимемо довготривалі сервери через genezio.deploy на AWS і забезпечуватимемо зв’язок у режимі реального часу між серверною та зовнішньою частиною. 3. Розгортання Genezio.serverless Zero DevOps за допомогою однієї команди – розгортання на AWS Lambda, автоматичне масштабування та незабаром підтримка довготривалих серверів. Просте розгортання на AWS Cloud Front із планами інтеграції для Netlify і Vercel. 4. genezio.cloud Це незавершена хмара на основі одного ядра, яка забезпечить кращий холодний і теплий запуски за нижчою ціною. Приєднуйтесь до Genezio, де швидкість, гнучкість і володіння визначають новий стандарт повноцінної розробки.