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Платформи розробки додатків пропонують розробникам уніфіковане середовище, оснащене всіма необхідними інструментами для створення програмних додатків. Хоча деякі платформи обслуговують різні типи додатків, наприклад мобільні та вбудовані системи, інші спеціалізуються на конкретному випадку використання. Компанії, яким потрібні програмні додатки, надають ці платформи своїм розробникам для написання, керування та розгортання програм. Як правило, цей процес відбувається у відділі розробки чи ІТ-відділі, але також може відбуватися в невеликій компанії чи індивідуально. Ці платформи мають схожість з інтегрованими середовищами розробки (IDE), але, як правило, вони більш комплексні, пропонуючи повний набір інструментів розробки.
Запит на новий застосунок
8base
8base.com
8base — це платформа з низьким кодом для створення та запуску багатофункціональних цифрових продуктів, включаючи рішення SaaS, торговельні майданчики та інші веб- і мобільні програми. Платформа 8base допомагає підприємцям і творцям у відомих компаніях втілити в життя свої бачення продуктів; швидше, краще та економніше. Крім того, цифрові агенції використовують 8base для швидшої реалізації проектів клієнтів, одночасно збільшуючи свою маржу та зменшуючи свою залежність від дефіцитних і дорогих спеціалістів із розробки програмного забезпечення. 8base — це настроювана безсерверна платформа розробки з низьким кодом, розміщена на AWS, яка надає найнадійнішу у світі мову запитів для API на основі GraphQL; і на відміну від інших платформ, 8base було створено з нуля для використання стандартів і загальноприйнятих технологій, які привабливі для звичайних розробників і гарантують, що інтелектуальна власність творця може бути перенесена на інші платформи, якщо виникне така потреба. 8base пропонує: 1) інструменти розробки з низьким кодом для побудови серверних програм та API; 2) безсерверна обчислювальна інфраструктура та інфраструктура зберігання для запуску програм, створених за допомогою інструментів 8base; 3) засоби розробки візуального інтерфейсу; 4) послуги з проектування та розробки через партнерську мережу для допомоги клієнтам у створенні програм за допомогою 8base. 8base вперше вийшов на комерціалізацію в 2019 році. Сьогодні тисячі клієнтів, включаючи численні мультитенантні SaaS і ринкові стартапи, агенції та консультанти з розробки програмного забезпечення, а також більші організації, такі як IBM Global Services/NATO та Міжнародний університет Флориди, будують на 8base.
Knack
knack.com
Knack – платформа для створення веб-додатків без коду, що дозволяє користувачам управляти даними, автоматизувати процеси та вирішувати бізнес-задачі.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Unlayer
unlayer.com
Unlayer - це конструктор електронної пошти і цільових сторінок, який дозволяє легко створювати адаптивний дизайн без кодування.
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно об’єднує корпоративні системи, забезпечує інтелектуальну аналітику та Al, підтримує маркетингові інструменти UX і використовує конфігуратор студії додатків, щоб забезпечити клієнтський досвід світового рівня. Ви можете бути впевнені, що у нас є все необхідне для запуску та підтримки успішної мобільної програми. Скористайтеся постійною підтримкою нашої команди технічних спеціалістів і експертів, щоб ніколи не хвилюватися про майбутні зміни ОС чи пристроїв, публікацію в магазині програм, моніторинг або безпеку. Дозвольте нам узгодити технічні деталі, щоб ви могли зосередитися на розвитку свого бізнесу. Це спокій на корпоративному рівні.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie - платформа для створення мобільних додатків для iOS і Android без знань кодування, пропонує заздалегідь розроблені шаблони та розширені функції.
Composable Prompts
composableprompts.com
Composable Prompts - це додаток для ефективного управління підказками, що спрощує процеси розробки та підвищує продуктивність користувачів.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
Weavy
weavy.com
Будівельні блоки наступного покоління для розробників. Weavy — це повний набір інструментів для розробників, який дозволяє додавати функції співпраці, продуктивності та спільноти до веб- і мобільних додатків за невелику частку вартості та часу. Наші API, SDK і набори інтерфейсу користувача для чату, файлів і каналів дозволяють командам розробників розширювати функціональність і підключати користувачів, зосереджуючись на вашому основному продукті. Усі функції Weavy включають інтеграцію зі сторонніми інструментами, з якими вже знайомі ваші користувачі: додайте можливості для відеоконференцій Zoom і Teams, обмін файлами Google Drive, OneDrive, Dropbox або Box, синхронізацію документів і контекстне керування версіями всередині вашої програми. Weavy дозволяє розробникам додатків швидко додавати функції, необхідні користувачам для продуктивної та інтерактивної роботи безпосередньо в додатку. За допомогою наших наборів API, SDK і інтерфейсу користувача ви можете розгорнути функції чату, каналів і файлів за лічені дні, а не місяці, і за невелику частку вартості власного створення. Зосередьтеся на своєму основному продукті, додаючи функції, які покращують взаємодію з користувачем і підвищують залученість користувачів і залежність від вашої програми.
nandbox
nandbox.com
Конструктор додатків nandbox є ЄДИНИМ національним конструктором додатків на ринку. nandbox пропонує найдосконаліший конструктор додатків на ринку із сотнями функцій, які встановлюються одним натисканням кнопки. Створюйте рідні програми для Android та iOS без будь-якого кодування. Приєднуйтеся до понад 12 000 задоволених клієнтів, вибирайте безкоштовні та професійно розроблені шаблони та випробувайте конструктор додатків nandbox із 14-денною пробною версією, не витрачаючи жодного долара на розробку та не потребуючи попереднього досвіду програмування.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
Back4App
back4app.com
Back4App - платформа для розробки бекенду, що спрощує створення мобільних та веб-додатків, забезпечує інтеграцію REST та GraphQL API.
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery - це конструктор інтерфейсів, що дозволяє створювати внутрішні інструменти та бізнес-додатки з інтеграцією баз даних та API.
Fliplet
fliplet.com
Fliplet — це програма для створення додатків без/з низьким вмістом коду, яка дозволяє будь-кому створювати програми без будь-яких знань кодування. Незалежно від того, чи є ви координатором заходів, який шукає спосіб залучити гостей до вашої наступної конференції, чи тренером, який хоче перевірити розуміння співробітниками контенту за допомогою вікторини, ви можете створити дивовижну, ефективну та потужну програму на Fliplet без кодування. Платформі довіряють більше ніж 100+ підприємств і багато малих підприємств як клієнтів. За допомогою Fliplet користувачі можуть створювати все, що завгодно, з нуля, але платформа також пропонує понад 15 різних готових шаблонів для наведених нижче випадків використання: - Навчання - Каталог - Маркетинг - Інновації/управління ідеями - Робочий процес затвердження - Додаток порталу - Підтримка продажів - Комунікації - Збирання даних - Управління в надзвичайних ситуаціях - Події - Багатомовність - Віддалене та офісне керування - Керування завданнями - Додаток для звітування - Пусте рішення для створення з нуля
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks - це платформа безкодової розробки додатків для автоматизації бізнес-процесів, що дозволяє користувачам створювати програми без необхідності програмування.
Servoy
servoy.com
Платформа швидкої розробки додатків, яка використовується незалежними постачальниками програмного забезпечення та корпораціями для модернізації, створення та розгортання складних міжплатформних бізнес-додатків. Надаючи нашим клієнтам «стік», вони можуть зосередитися на тих частинах, де вони справді додають цінності — UX, бізнес-логіка та їхні кінцеві користувачі.
Andromo
andromo.com
Andromo - платформа для створення мобільних додатків для Android та iOS без кодування, з інтерфейсом перетягування та готовими шаблонами.
Appwrite
appwrite.io
Appwrite - це платформа, що дозволяє швидко створювати бекенд для програм за допомогою різних мов програмування, забезпечуючи управління базами даних, автентифікацію та інші функції.
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps — це повна платформа для створення індивідуальних додатків промислового класу, якими користуються перші команди на настільних комп’ютерах, мобільних і переносних пристроях, навіть коли вони офлайн. JourneyApps надає неперевершену веб-IDE (OXIDE), середовище виконання програми та вбудований хмарний сервер із безсерверним обчислювальним механізмом. Функції включають можливості промислового рівня, такі як PowerSync для автономної роботи.
Genezio
genezio.com
Власна хмарна платформа наступного покоління, розроблена, щоб надати вам комплексні можливості для створення та розгортання масштабованих програм. ланцюжок інструментів genezio: 1. genezio.rpc Швидше створюйте програми за допомогою безпечних API будь-якою мовою. Типозахищені API означають меншу схильність до помилок передачу параметрів, ніж REST API, і більш природну парадигму в розробці програмного забезпечення. Це як tRPC, але для будь-якої мови серверної частини на будь-яку мову зовнішньої частини. Зараз підтримується Javasript/Typescript, незабаром буде підтримка DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python та інших. 2. genezio.backend Повний бекенд як сервіс, який містить: - Автентифікація користувача: готова автентифікація користувача з підтримкою методів електронної пошти/паролю, Google і GitHub. - Підтримка бази даних: інтегрована обробка бази даних із такими опціями, як Redis або Postgres через партнерів, або підключення до вашої власної бази даних. - Інтерфейс, схожий на листоношу: перевірте свою серверну частину без зусиль за допомогою зручного веб-інтерфейсу. - У реальному часі (незабаром): ми підтримуватимемо довготривалі сервери через genezio.deploy на AWS і забезпечуватимемо зв’язок у режимі реального часу між серверною та зовнішньою частиною. 3. Розгортання Genezio.serverless Zero DevOps за допомогою однієї команди – розгортання на AWS Lambda, автоматичне масштабування та незабаром підтримка довготривалих серверів. Просте розгортання на AWS Cloud Front із планами інтеграції для Netlify і Vercel. 4. genezio.cloud Це незавершена хмара на основі одного ядра, яка забезпечить кращий холодний і теплий запуски за нижчою ціною. Приєднуйтесь до Genezio, де швидкість, гнучкість і володіння визначають новий стандарт повноцінної розробки.
Workhall
workhall.com
Workhall — це передова платформа підтримки бізнес-операцій (BOS), розроблена для оптимізації та спрощення операцій вашої комерційної діяльності. Незалежно від того, чи займаєте ви посаду керівника, керуєте відділом, очолюєте команду чи берете участь індивідуально, Workhall надає вам інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для легкого створення програм, доступу до корпоративних даних у реальному часі, делегування завдань, сприяння співпраці між членами команди та отримати інформацію про різні аспекти вашого бізнесу. Усе це досягається завдяки підказкам природної мови та зручному безкодовому підходу, що усуває складності. Використовуючи можливості генеративного штучного інтелекту, архітектуру на основі мікросервісів і сховище багаторазових функціональних компонентів, Workhall є безпечною, масштабованою та орієнтованою на користувача програмною платформою, призначеною для підтримки та вдосконалення ваших бізнес-операцій. Це не тільки оптимізує ваші поточні інвестиції, але й дає вам змогу постійно вдосконалювати всю організацію.
Chatroll
chatroll.com
Chatroll - платформа для спілкування в реальному часі, що дозволяє користувачам брати участь у дискусіях, ділитися вмістом та взаємодіяти.
Plasmic
plasmic.app
Plasmic - це візуальна платформа для розробки веб-додатків, що дозволяє командам ефективно створювати сайти та інструменти без глибоких знань програмування.
Caspio
caspio.com
Caspio - платформа з низьким кодом для створення онлайн-додатків з базами даних без програмування, яка підходить для автоматизації бізнес-процесів.
Clinked
clinked.com
Clinked — це хмарний клієнтський портал і інструмент для співпраці. Це дозволяє командам, проектним групам і бізнес-клієнтам ефективно співпрацювати над документами та файлами в безпечному хмарному середовищі. Ми пропонуємо 3 основні варіанти порталу: 1. Легкий (готовий портал, який легко настроюється). 2. Індивідуальний (власний портал, побудований на інфраструктурі Clinked під ваші конкретні вимоги). 3. Віртуальна кімната даних. Усі портали пропонують широкий набір функцій, деякі з яких наведено нижче. Зробіть імідж свого бізнесу * Клієнтський портал можна налаштувати та позначити білою міткою. * Використовуйте власну URL-адресу, напр. https://clients.yourcompany.com. * Фірмові рідні мобільні програми доступні для Android та iOS. Співпрацюйте та спілкуйтеся * Оновлення клієнтів за допомогою потоків активності в реальному часі та керування прогресом проекту. * Призначайте завдання окремим членам команди або розподіляйте навантаження з кількома користувачами. * Проводьте ефективні дискусії, спілкуйтеся за допомогою @mentions, миттєвих 1-2-1 і групових чатів, а також мікроблогів. * Повнотекстовий пошук. Захищений клієнтський портал * 256-бітний SSL під час передавання та шифрування AES під час передачі. * Двофакторна автентифікація для безпечного доступу до вашого рішення. * Адміністратори облікових записів можуть переглядати всю активність користувачів у контрольному журналі. Альтернатива FTP №1 * Перетягніть файли та папки, щоб поділитися великими файлами. * Знайдіть і відкрийте файли та папки за допомогою універсальної панелі пошуку. * Переглядайте попередній перегляд ваших документів без необхідності їх завантажувати. Інтеграції * Вбудована інтеграція з Google Workspace. * Вбудована інтеграція з AdobeSign, DocuSign і JotForm. * Автоматизуйте завдання та дії за допомогою понад 3000 програм через Zapier. * Загальнодоступний API. Повністю індивідуальний портал, створений відповідно до ваших вимог * Створено на основі надійної сертифікованої інфраструктури Clinked ISO. * Вибирайте з великої кількості існуючих функцій. * Додайте нові унікальні функції, необхідні вашому бізнесу. * Спеціальний інтерфейс користувача, який відповідає вашому сценарію використання та робочому процесу. * Простий процес проектування. * Швидка доставка.
Draftbit
draftbit.com
Draftbit - це платформа для візуального створення мобільних додатків, що дозволяє користувачам легко проєктувати інтерфейси та експортувати код.
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ - це платформа для швидкої розробки додатків з низьким кодом, яка підтримує створення внутрішніх інструментів та бізнес-додатків для різних платформ.
Firebase
firebase.google.com
Firebase - це платформа для розробки мобільних та веб-додатків, що надає інструменти для управління даними, аутентифікації та аналітики.
Ionic
ionic.io
Ionic - це рамка з відкритим кодом для створення міжплатформних мобільних додатків на основі HTML, CSS та JavaScript.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit сприяє трансформації бізнесу завдяки надійним рішенням для інтеграції та розробки корпоративних додатків із низьким кодом. Ми єдиний постачальник, який об’єднує та спрощує потужність iPaaS, APIM, EDI та LCAP, щоб підвищити цінність локальних, хмарних і SaaS систем і прискорити цифрову подорож. Тисячі організацій по всьому світу покладаються на глибокий досвід Jitterbit, відзначену нагородами технологію та розгалужену партнерську мережу, щоб допомогти їм заощадити час і гроші, усунути тертя та зменшити ризики без шкоди для взаємодії з користувачем. Разом із Jitterbit компанії можуть трансформувати та підготувати свою діяльність до майбутнього, водночас створюючи щасливіших і продуктивніших людей.
Kissflow
kissflow.com
Kissflow - платформа для розробки додатків з низьким кодом, що спрощує управління бізнес-процесами та дозволяє користувачам без технічного досвіду автоматизувати роботу.
Mendix
mendix.com
Mendix — це платформа з низьким кодом для розробки веб- та мобільних додатків, що дозволяє користувачам створювати та керувати програмами ефективно.
OutSystems
outsystems.com
OutSystems - платформа низькокодового розроблення, що дозволяє створювати та управляти програмами для підприємств у різних галузях.
AppsGeyser
appsgeyser.com
AppSgeyser дозволяє безкоштовно створювати мобільні додатки без знань програмування та заробляти до $1000 на місяць.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase - це безкодова платформа для створення бізнес-додатків і автоматизації процесів, що дозволяє користувачам інтегрувати дані та оптимізувати робочі процеси.
Quixy
quixy.com
Quixy — це хмарна платформа цифрової трансформації No Code для управління бізнес-процесами (BPM) і автоматизації робочих процесів. Quixy дає змогу бізнес-користувачам, які не мають навичок кодування, створювати необмежену кількість додатків корпоративного рівня, використовуючи простий дизайн перетягування, у десять разів швидше, а отже, підвищуючи ефективність, прозорість і продуктивність усієї організації.
Retool
retool.com
Retool - це платформа для швидкого створення внутрішніх інструментів з використанням перетягування. Підключається до баз даних і API без кодування.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio дозволяє створювати програми та інтранети без коду, інтегрується з Airtable і Google Sheets для бізнес-потреб.
Supabase
supabase.com
Supabase - це інструмент для швидкого створення бекендів з PostgreSQL, аутентифікацією, API, реальним часом та зберіганням файлів.
Superblocks
superblocks.com
Superblocks — це платформа з низьким кодом для розробників, яка дозволяє швидко створювати власні внутрішні програми корпоративного рівня. Тисячі організацій, від стартапів до великих підприємств, використовують Superblocks для оптимізації підтримки клієнтів і підвищення ефективності роботи. Superblocks прискорює розробку, відкриваючи потужні будівельні блоки з глибоко вбудованим генеративним ШІ; За лічені хвилини розробники можуть створити макет своєї програми за допомогою інтерфейсу користувача перетягуванням, інтегрувати її з будь-якою базою даних або API, налаштувати дозволи та розгорнути свою програму в робочій версії. Усе в Superblocks є гнучким і розширюваним, з великою бібліотекою готових компонентів і плагінів, які можна розширити за допомогою Javascript або Python відповідно до вашого унікального сценарію використання. Крім того, Superblocks є насамперед штучним інтелектом, тож ви можете використовувати генеративний штучний інтелект під час розробки за допомогою Superblocks Copilot, збагачувати додатки штучним інтелектом і надавати можливості штучного інтелекту безпосередньо кінцевим користувачам. Superblocks створено для підприємства з елітною продуктивністю додатків у масштабі, надійним журналюванням аудиту, підтримкою складних засобів контролю доступу та інноваційним агентським підходом до локального розгортання.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator - платформа для створення бізнес-додатків з низьким кодом, яка дозволяє збирати дані, автоматизувати процеси та аналізувати ефективність.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
Tadabase
tadabase.io
Tadabase — це інструмент для швидкого створення користувацьких програм та управління даними без програмування, що спрощує процес автоматизації бізнесу.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire - це платформа для створення мобільних додатків для iOS та Android без коду, що дозволяє легко налаштовувати програми за допомогою функції перетягування.
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